Reformas de Milei impulsan riesgo país a su nivel más bajo en siete años

Una medida clave del riesgo soberano de Argentina cayó a su nivel más bajo en siete años, luego de que los cambios en la política del gobierno del presidente Javier Milei acercaron al país a su regreso a los mercados internacionales de deuda.

El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener la deuda soberana de Argentina frente a los bonos del Tesoro de EE.UU. con vencimiento similar cayó por debajo de los 559 puntos básicos el viernes, según un índice de JPMorgan. El diferencial, que ahora se encuentra en su nivel más bajo desde julio de 2018, se ha reducido casi a la mitad desde las elecciones de mitad de mandato de Argentina a finales de octubre, cuando el partido de Milei ganó por más de lo esperado y duplicó con creces sus escaños en el Congreso.

La contundente victoria, que se produjo tras dos meses turbulentos en los que el Tesoro de EE.UU. intervino para ayudar a estabilizar los mercados locales, alimentó el optimismo para la segunda mitad del mandato de Milei. Los inversores apuestan a que el aumento del apoyo ayudará al líder libertario a impulsar una nueva ola de desregulación, reformar las leyes laborales y fiscales y recortar el gasto, poniendo fin a décadas de crisis monetarias e incumplimientos de deuda.

Una nueva serie de cambios políticos se suma al optimismo. El gobierno anunció el 15 de diciembre que relajaría las restricciones al comercio de divisas y que planea comprar hasta US$17.000 millones en reservas a lo largo de 2026. Estas medidas abordaron algunas de las principales preocupaciones de los inversores sobre Argentina, que era percibida como un país que avanzaba lentamente en la reconstrucción de sus escasas reservas de divisas.

“Esto debería ayudar a reducir los diferenciales y aumentar significativamente la probabilidad de volver a los mercados internacionales de deuda en 2026”, afirmó Thierry Larose, gestor de carteras de Vontobel. “Al permitir una depreciación real moderada y vincular las compras de divisas a la demanda de dinero, el BCRA reduce el riesgo de sobrevaloración del peso”.

A pesar de la reducción de los diferenciales, el peso argentino se fortalecía ligeramente hasta alcanzar los 1.478 por dólar el lunes, frente a los 1.491 previos a las elecciones de mitad de mandato. La moneda incluso se ha apreciado desde que el Tesoro de EE.UU. dejó de intervenir en el mercado local.

La caída de los diferenciales también ha desencadenado una ola de ventas de bonos corporativos y provinciales, a medida que los emisores argentinos se apresuran a aprovechar la fuerte demanda. Las principales empresas comenzaron a fijar el precio de los bonos pocos días después de la victoria electoral de Milei, seguidas por las provincias de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, además de una emisión soberana bajo legislación local en diciembre.

Sin embargo, aunque los diferenciales cayeron con fuerza tras las elecciones, se mantuvieron en su mayoría por encima de los 600 puntos básicos durante las últimas tres semanas. Esto llevó a los inversores a sostener que se necesitaban nuevos catalizadores para reducir aún más el riesgo país, acercándolo al nivel de 500 puntos básicos que los funcionarios argentinos consideran adecuado para una colocación de bonos internacionales. Analistas señalaron que los diferenciales podrían bajar más si el gobierno refuerza su base política, logra la aprobación de reformas clave en el Congreso y avanza hacia un régimen cambiario más flexible.

Ahora crece la expectativa de que la administración de Milei siga con un bono en dólares bajo legislación extranjera, el primero desde la reestructuración de 2020. El gobierno, que recientemente emitió deuda en dólares bajo legislación local en lo que se interpretó como un ensayo para reanudar el endeudamiento externo, enfrenta pagos de bonos por unos US$4.500 millones con vencimiento en enero y una cifra similar en julio.

Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló recientemente que el gobierno no tiene previsto vender bonos en el extranjero en enero, y los funcionarios dieron un paso clave la semana pasada hacia un acuerdo de recompra, o repo, con bancos internacionales que financiarían los pagos de la deuda de enero.

“La baja del riesgo país resulta clave, por la posibilidad del mercado de acceder nuevamente a los mercados, de manera de rollear los vencimientos de deuda que tiene el país por delante”, dijo Fernando Marengo, economista jefe de la consultora estadounidense BlackTORO.

Cautela de los inversores

Sin embargo, los inversores seguirán mostrándose cautelosos. Argentina logró mantener el riesgo país por debajo de los 600 puntos básicos durante el gobierno favorable al mercado de Mauricio Macri, con un mínimo cercano a los 350 puntos básicos en 2017. No obstante, el impulso reformista se frenó abruptamente cuando se evaporó el apoyo político, lo que debilitó las promesas de austeridad y derivó en la solicitud de un rescate récord al Fondo Monetario Internacional.

La fuerte agitación del mercado observada en los meses previos a las cruciales elecciones de mitad de mandato también funcionó como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la percepción sobre Argentina. Según varios inversores, el peso sigue sobrevalorado y la lucha de Milei contra la inflación —que impulsó su popularidad en la primera mitad de su presidencia— podría complicarse con un control cambiario más laxo.

“La ventana no es muy grande”, dijo David Austerweil, subdirector de cartera de Van Eck Global. “Este es el mejor momento posible para flexibilizar el tipo de cambio”.