Riesgo país en América Latina 2025: en qué puesto quedó Argentina

En un contexto marcado por vaivenes económicos y fuertes tensiones políticas en América Latina, el riesgo país volvió a ocupar un lugar central en el análisis de los mercados. Este indicador, que refleja cómo evalúan los inversores internacionales la solvencia y estabilidad de cada economía, dejó en evidencia un escenario heterogéneo en la región a lo largo de 2025.

Argentina, fue una de las economías más observadas, en un año donde experimentó una serie de altibajos. En septiembre, el riesgo país trepó hasta los 1.456 puntos, un nivel crítico que respondió al impacto político de la derrota oficialista en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. No obstante, el panorama se revirtió tras el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de octubre, lo que impulsó una marcada compresión del indicador, que cerró el año en 574 puntos. Cabe señalar que el mayor descenso del riesgo país argentino se había registrado previamente, en 2024.

Ecuador fue el caso de retracción más marcada en todo el año en la región. Allí, el riesgo país tocó un mínimo que no se observaba desde mediados de 2019. Por primera vez en seis años perforó las 500 unidades. Pero no estuvo exento de turbulencias: el 10 de abril de este año, tocó los 1.908 puntos. El descenso llegó con la reelección del presidente Daniel Noboa en los comicios que enfrentó a la correista Luisa González.

En el caso de Bolivia, la elección presidencial que llevó al gobierno a Rodrigo Paz y terminó con dos décadas de socialismo, derivó en un buen clima financiero que se reflejó en los instrumentos soberanos. El 7 de noviembre se ubicó en 955 puntos: fue la primera vez que cerró por debajo de los 1.000 puntos desde el 3 de agosto de 2023. Actualmente se mueve en torno a los 700 puntos.

El caso mas extremo es Venezuela. El país al mando de Nicolas Maduro cerrará el año arriba de los 12.000 puntos, siendo el más alto del mundo. Sin embargo, durante el 2025 sostuvo una caída constante. Analistas sugieren que podría deberse a las apuestas de inversores a un cambio de régimen político. Al cierre del año el índice permanece en 12.645 puntos.

Entre los bonos más seguros de América Latina se encuentran Uruguay, Chile, Perú y Paraguay, todos con un riesgo país por debajo de los 200 puntos. En tanto que Brasil y México cohabitan una escala intermedia, por arriba de 200 puntos, pero con bonos ganando terreno durante 2025.

Uno por uno, como cerró el riesgo país de los países de América Latina en 2025

Venezuela: 12.645

Bolivia: 709

Argentina: 574

Ecuador: 502

El Salvador: 328

Colombia: 266

Honduras: 237

México: 224

Brasil: 198

República Dominicana: 171

Panamá: 156

Costa Rica: 143

Guatemala: 142

Perú: 132

Paraguay: 103

Chile: 91

Uruguay: 70

¿Qué es el riesgo país y cómo se mide?

El riesgo país es un indicador que se mide a través del EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), elaborado por JPMorgan Chase, y refleja la percepción de los mercados financieros respecto de la capacidad de un país para cumplir con el pago de su deuda. Mide cuánto más deben pagar los gobiernos —en intereses— para financiarse respecto de la tasa de Estados Unidos.

El EMBI compara el rendimiento de los bonos soberanos de los países emergentes con el de los bonos del Tesoro estadounidense. Para ello se basa en la cotización de los bonos soberanos que cotizan en los mercados internacionales. Cuando los precios bajan, su rendimiento sube. Cuando aumentan, bajan.

