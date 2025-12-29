El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 29 de diciembre de 2025 en 571 puntos básicos, lo que representó una caída respecto a la rueda previa. La jornada estuvo marcada por una tendencia positiva en los bonos soberanos en dólares, especialmente los Globales, en un contexto de optimismo tras la aprobación legislativa del Presupuesto.

A pesar de la volatilidad en las acciones líderes, el mercado de deuda mostró resiliencia, consolidando la compresión de tasas que el Gobierno busca para retornar a los mercados internacionales de crédito.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el índice medido por el JP Morgan para Argentina se ubicó en los 571 puntos básicos al cierre de la jornada de este lunes 29 de diciembre. Este nivel implica un retroceso de aproximadamente el 1,6 % en comparación con el cierre anterior, reflejando una mejora en la paridad de los títulos públicos.

Riesgo país lunes 29 de diciembre

Los bonos en dólares, tanto Bonares como Globales, operaron con ganancias promedio del 0,2 %, destacándose el Global 2029 con subas de hasta el 0,8%.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana de diciembre, el indicador mostró una tendencia oscilante pero con sesgo a la baja. El miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, el índice se mantuvo estable en torno a los 575 puntos, en un mercado con volumen acotado por las festividades. Sin embargo, hacia el viernes 26 de diciembre, el riesgo país había experimentado un ligero incremento de ocho unidades, alcanzando los 581 puntos básicos debido a la cautela de los inversores antes de las definiciones políticas en el Congreso.

La aprobación del Presupuesto 2026 fue el factor determinante para revertir esa tendencia alcista en la apertura de esta semana. El mercado interpretó la sanción de la ley como una señal de previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica, lo que permitió que el indicador perforara nuevamente la barrera de los 580 puntos. Este movimiento posiciona al índice cerca del piso de las 560 unidades registrado a principios de mes, consolidando una recuperación significativa respecto a los valores de octubre y noviembre.

A lo largo del mes de diciembre, el riesgo país logró alejarse de los picos superiores a los 600 puntos observados a inicios del periodo. Según los registros históricos de Rava Bursátil, el 1 de diciembre el índice marcaba 648 puntos, lo que demuestra una compresión de tasas de más de 70 unidades en menos de treinta días. Esta dinámica es seguida de cerca por el Ministerio de Economía, cuyo objetivo para el próximo año es que el indicador converja hacia los 400 puntos básicos para facilitar el refinanciamiento de vencimientos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento (spread) entre los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esta brecha se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1 % de interés adicional sobre la tasa considerada "libre de riesgo" a nivel global. Mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y los títulos del Tesoro estadounidense, considerados el activo más seguro.

En términos prácticos, este índice representa el costo extra que debe pagar un Estado, o sus empresas, para financiarse en los mercados internacionales. Si el riesgo país es elevado, significa que los inversores perciben una mayor probabilidad de incumplimiento de pago (default), por lo que exigen una tasa de retorno más alta para compensar el peligro asumido. Por el contrario, una baja en el indicador sugiere una mejora en la confianza del mercado sobre la capacidad y voluntad de pago de la nación.

Para el caso argentino, el cálculo se basa actualmente en el índice EMBI, que agrupa diversos instrumentos de deuda pública. Como referencia de su funcionamiento, si un bono del Tesoro de EE. UU. rinde 4,2 % (420 puntos) y el riesgo país es de 571 puntos, la tasa total que Argentina debería convalidar sería de 9,91 % en dólares. Por esta razón, el monitoreo diario de este dato es fundamental para entender las posibilidades de crecimiento económico y de inversión productiva en el país.