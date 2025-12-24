El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI de JP Morgan, finalizó la jornada del miércoles 24 de diciembre de 2025 en 575 puntos básicos, según los datos reportados por Rava Bursátil. Este valor marca una estabilidad respecto a la rueda previa, en un contexto de menor volumen operativo por la víspera de Navidad.

El mercado ha reaccionado positivamente durante el mes de diciembre a la implementación de un nuevo esquema de bandas cambiarias y a las proyecciones fiscales del Presupuesto 2026, factores que permitieron que el indicador perforara la barrera de los 600 puntos y alcanzara niveles mínimos no vistos desde el año 2018.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el monitor de mercados de Rava Bursátil, el Riesgo País se ubicó este miércoles en los 575 puntos. Durante la jornada, la cotización se mantuvo sin variaciones nominales de cierre respecto al martes 23 de diciembre, reflejando una pausa en la volatilidad financiera habitual.

Riesgo país miércoles 24 de diciembre

Este comportamiento se alinea con la dinámica de los bonos soberanos en dólares —como los Globales y Bonares— que han sostenido sus precios tras el anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la actualización de las bandas cambiarias en función de la inflación, una medida que el mercado recibió como una señal de previsibilidad monetaria.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una trayectoria descendente con leves oscilaciones. El pasado miércoles 17 de diciembre, el riesgo país se encontraba en 569 puntos, para luego subir levemente a 573 puntos hacia el viernes 19 de diciembre. Según destaca Rava Bursátil en su análisis "Argentina mejora su riesgo y el mundo ajusta tasas", esta disminución significativa responde a que el mercado celebra las intenciones del equipo económico de comenzar un programa de acumulación de reservas internacionales, proyectando la compra de hasta USD 17.000 millones para el próximo año.

Al iniciar la presente semana, el lunes 22 de diciembre, el índice se situó en 570 puntos, mostrando una recuperación de los activos de renta fija. La tendencia alcista de los títulos públicos ha sido el motor principal de esta baja, fundamentada en una mayor confianza de los inversores institucionales y la búsqueda de rendimientos en mercados emergentes ante un escenario de ajuste de tasas a nivel global.

Hacia el cierre de esta breve semana financiera, el martes 23 el indicador subió marginalmente hasta los 575 puntos, nivel que repitió en la jornada de hoy. Esta estabilidad en la zona de los 570-580 puntos consolida el quiebre de la tendencia alcista que se observaba meses atrás, cuando el indicador superaba los 1.000 puntos. La mejora en la calificación implícita de la deuda argentina es vista por los analistas de Rava como la "herramienta principal para que el equipo económico logre un refinanciamiento de la deuda bajo condiciones más favorables" (Rava Bursátil, "Argentina mejora su riesgo y el mundo ajusta tasas", 19 de diciembre de 2025).

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la diferencia o "spread" entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país —en este caso, Argentina— y la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Según la definición técnica, este índice es elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación Emerging Markets Bond Index (EMBI), y su valor se expresa en puntos básicos (donde 100 puntos equivalen a un 1% de tasa adicional sobre el rendimiento estadounidense).

El cálculo del índice refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad y voluntad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda externa. "El Riesgo País es una herramienta esencial para los inversores que buscan evaluar el riesgo asociado a invertir en diferentes países", señala Juan Carlos Ortega en su informe para AAACI (2024). Factores como el déficit fiscal, el nivel de reservas del Banco Central, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la estabilidad de las instituciones políticas son variables críticas que determinan si el número sube o baja.

Finalmente, un Riesgo País elevado implica que el costo de financiamiento para el Estado y para las empresas privadas de esa nación será más alto, dificultando la inversión y el crecimiento económico. Por el contrario, la actual reducción del índice en Argentina sugiere una mejora en las expectativas de solvencia, lo que permite proyectar un escenario de mayor acceso al crédito internacional en el mediano plazo, siempre supeditado al cumplimiento de las metas fiscales y la estabilidad del nuevo esquema cambiario.