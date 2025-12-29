La city porteña observa de cerca la evolución de los activos digitales este lunes. Con una demanda sostenida en plataformas locales, las cotizaciones reflejan el dinamismo global del ecosistema cripto.

A cuánto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: 89.242,00 USD Precio en pesos: 127.105.655,00 ARS

Cotización criptomonedas lunes 29 de diciembre

El Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain, permitiendo transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios bancarios o gobiernos.

A cuánto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: 2930,02 USD Precio en pesos: 4.287.133,00 ARS

Ethereum es una plataforma global descentralizada de código abierto para aplicaciones. Su criptomoneda nativa es el Ether (ETH), que se utiliza para pagar por servicios informáticos y facilitar contratos inteligentes dentro de su robusta red.

A cuánto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: 584,20 USD Precio en pesos: 829.593,00 ARS

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda emitida por Binance, el ecosistema de intercambio de activos digitales más grande del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y como combustible para las operaciones dentro de la red BNB Chain.