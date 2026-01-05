El Gobierno reactiva las negociaciones con los gobernadores para avanzar con la Reforma Laboral

El Gobierno nacional volvió a poner en marcha las negociaciones con los gobernadores para destrabar la Reforma Laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda del presidente Javier Milei. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una serie de viajes al interior del país para reforzar acuerdos políticos y legislativos.

El primer destino será Chubut, donde Santilli se reunirá el próximo miércoles con el gobernador Ignacio Torres. La visita forma parte de un cronograma más amplio que prevé recorridas por al menos diez provincias durante enero, en la antesala de una eventual prórroga de las sesiones extraordinarias, que comenzarían el 2 de febrero.

La iniciativa, denominada oficialmente “Modernización Laboral”, es considerada prioritaria por el Ejecutivo, que busca acelerar su tratamiento y lograr su aprobación durante el receso legislativo. En la Casa Rosada confían en que la mesa política encargada de la estrategia parlamentaria pueda repetir el esquema de negociación que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reforma laboral: una normativa mejor para los trabajadores y las PyMes

En paralelo a la gira de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó los contactos del equipo legislativo que actúa como interlocutor directo de Javier y Karina Milei. Ese armado incluye a Patricia Bullrich en el Senado y a Martín Menem en Diputados, junto con el propio Santilli, el operador político Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El encuentro con Torres se da en un contexto delicado. El gobernador de Chubut mantiene una relación tensa con el Gobierno nacional y recientemente anticipó que recurrirá a la Corte Suprema por los fondos que la Nación adeuda a la provincia en concepto de caja previsional. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que el reclamo supera los 51.000 millones de pesos.

Desde el Ministerio del Interior señalaron que el objetivo de las reuniones será escuchar los reclamos de cada distrito y evaluar posibles soluciones dentro del margen que habilite el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. “La idea es avanzar en los acuerdos necesarios para que la ley de reforma laboral pueda ser sancionada”, explicaron fuentes oficiales.

El secretario de Trabajo confirmó que la reforma laboral solo se aplicará para los nuevos empleos

Mientras tanto, Bullrich y Menem continuarán las conversaciones con los bloques aliados para reducir las diferencias que persisten sobre distintos artículos del proyecto y consolidar los apoyos antes de que el Congreso retome formalmente la actividad.

Con esta ofensiva política, el Gobierno busca acelerar los tiempos y convertir la reforma laboral en uno de los hitos legislativos del inicio de 2026.

LB/fl