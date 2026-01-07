Reforma laboral: Santilli comenzó el operativo seducción en Chubut sin descuidar los incendios

Diego Santilli, ministro del Interior, comenzó en Chubut su gira federal en busca de apoyos para sancionar la reforma laboral, uno de loa objetivos para este 2026 del Gobierno Nacional, con un encuentro con su gobernador, Ignacio Torres. Sin soslayar la delicada situación que atraviesa el distrito gracias a intensos incendios que fueron eje de conversación entre los dos dirigentes del PRO.

Si bien hubo tiempo para conversar sobre el proyecto de reforma laboral que tiene dictamen en el Senado, el eje del encuentro entre ambos pasó por hablar de los incendios, algo que está en el radar del funcionario libertario. De hecho, según supo PERFIL, el ministro tuvo la idea de recorrer las zonas más complicadas desde temprano y trazar una agenda de trabajo en conjunto para las localidades de El Hoyo y Epuyén. Allí, supervisaron el operativo desplegado para contener el avance del fuego y asistir a los vecinos damnificados.

Durante la recorrida, Santilli destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado frente a lo que definió como una situación de “gravedad absoluta” y respaldó la decisión del gobierno provincial de avanzar en la investigación de los responsables. “Quiero destacar el trabajo conjunto y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, afirmó el ministro.

El titular de la cartera de Interior subrayó además que el Ejecutivo y la provincia de Chubut trabajan de manera coordinada desde el primer momento, poniendo a disposición recursos logísticos y operativos. “El Gobierno está poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador Torres agradeció la presencia del miembro del gabinete de gestión de Milei en la zona afectada y subrayó la rápida respuesta del Ejecutivo nacional. “Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y ofrecer todas las herramientas del Gobierno Nacional para ayudar”, señaló.

En el mismo sentido, Santilli reafirmó el respaldo político de la Casa Rosada a las tareas de asistencia y reconstrucción. “Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, concluyó.

Esta fue la primera parada de varias que tendrá el ex diputado nacional ya que pretende encarar una serie de reuniones con gobernadores con sintonía con la Casa Rosada y algunos críticos para que la sanción de la reforma laboral no corra ningún tipo de peligro. Si bien en Balcarce 50 hablan de que el texto tendrá modificaciones a la hora del debate, creen que será aprobado el 10 de febrero en sesiones extraordinarias bajo un decreto que todavía no vio la luz. Y es eje de especulaciones: si bien se esperaba para los primeros días del año, fuentes libertarias señalan que el decreto del Presidente aparecerá en la última semana de enero confirmando la actividad parlamentaria.

