El secretario de Estado de Trump llamó a Pablo Quirno para discutir la situación en Venezuela

El jefe de la diplomacia de Donald Trump, Marco Rubio, habló este martes con el canciller argentino, Pablo Quirno, para abordar el ataque en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde será juzgado por cargos vinculados al narcotráfico.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio agradeció a Quirno la “continua cooperación de la Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”. El contacto se produjo tras una operación militar sin precedentes que sacudió el tablero político regional y abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro institucional de Venezuela y de la región en general.

La comunicación bilateral llegó, sin embargo, en un contexto de contradicciones entre el posicionamiento público del gobierno argentino y la línea de acción que efectivamente está siguiendo el gobierno de Donald Trump, aliado estratégico del presidente Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horas después de la madrugada del 3 de enero, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que celebró la “decisión y determinación” del gobierno estadounidense y calificó al líder chavista como jefe del Cartel de los Soles, organización que la Argentina declaró terrorista en agosto de 2025, en función del alineamiento total con la estrategia hemisférica de Trump, luego llamada el "corolario Trump" a la Doctrina Monroe (o "Donroe").

En tanto, el texto expresó además la expectativa de que los acontecimientos permitieran “al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia” y que la fórmula política opositora de 2024 —entre ellas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia— pudieran tomar el mando del Palacio de Miraflores.

El documento incluyó también un respaldo explícito al liderazgo de Machado, recientemente premiada con el Premio Nobel de la Paz, una mención que no pasó inadvertida en Washington. Ese mismo día, Donald Trump desairó públicamente a Machado, a quien describió como una dirigente “no querida en su propio país”; y evitó cualquier referencia a González Urrutia como alternativa política para negociar la transición venezolana que, en contraste, quedó a cargo de la flamante presidenta interina, Delcy Rodríguez. Así, el contraste dejó en evidencia un desajuste entre la narrativa oficial argentina y la estrategia real de la Casa Blanca.

En tanto, fuentes diplomáticas señalan que el gobierno de Trump inició negociaciones directas con sectores del chavismo para garantizar una continuidad institucional controlada, con Rodríguez como figura clave en el esquema de transición, en medio de la puja de poder y las acusaciones cruzadas dentro de la cúpula chavista.

El giro estratégico de Washington comenzó a delinearse incluso antes de la intervención militar en Venezuela. El 29 de diciembre, apenas días antes del operativo, Rubio se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir seguridad regional, cooperación energética y la coordinación entre aliados frente a amenazas transnacionales. En ese encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la importancia de “combatir el antisemitismo” y de fortalecer asociaciones clave para garantizar la estabilidad global, una señal de que la Casa Blanca estaba priorizando una agenda de seguridad integral más allá de América Latina.

La desconexión entre Buenos Aires y Washington también quedó expuesta en el plano simbólico. Milei viajó a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, con la expectativa de una foto política de alto impacto internacional. Trump no solo canceló su viaje a último momento, sino que Machado llegó tarde a la premiación, lo que frustró cualquier gesto conjunto.

Tras el ataque estadounidense en Caracas, Milei ratificó su “apoyo total” a Washington y enmarcó la captura de Maduro como una ofensiva contra el “socialismo del siglo XXI”, alineándose discursivamente con la retórica de Trump. Una línea que mantuvieron ambos cancilleres. La conversación incluyó referencias al operativo del 3 de enero y a la cooperación bilateral en materia de seguridad, pero evitó pronunciamientos sobre el diseño político del día después en Venezuela.

"El secretario Rubio agradeció al ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para hacer frente al narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región", sostiene le comunicado difundido por la cancillería estadounidense.

Mientras Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan a la justicia estadounidense en Nueva York, el futuro venezolano sigue siendo una incógnita. Para la Argentina, el episodio dejó una lección incómoda: el alineamiento ideológico no garantiza acceso a la cocina real de las decisiones en Washington, especialmente cuando la Casa Blanca juega en varios tableros al mismo tiempo.

Noticia en desarrollo...