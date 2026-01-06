Líderes europeos instaron a Trump a respetar las fronteras de Groenlandia: "Pertenece a su pueblo"

Los líderes europeos cerraron filas en respaldo a Dinamarca después de que el presidente Donald Trump intensificara sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, advirtiendo que las fronteras existentes no son negociables y sosteniendo que la seguridad del Ártico debe lograrse a través de la OTAN.

En una declaración conjunta el martes, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca calificaron al Ártico como un pilar crítico de la seguridad europea, internacional y transatlántica, e insistieron en que Estados Unidos debe trabajar con ellos para defender la región.

“La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos”, afirmaron.

La declaración subrayó que, como parte del Reino de Dinamarca, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Groenlandia está bajo el paraguas de la defensa colectiva de la alianza militar. También calificó a Estados Unidos como un “socio esencial” para ayudar a asegurar el Ártico, citando un acuerdo de defensa de 1951 con Dinamarca.

“La seguridad en el Ártico debe lograrse, por lo tanto, de manera colectiva, en conjunto con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de la ONU, incluida la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, dijeron los líderes. “Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”.

Los líderes también reiteraron de forma explícita su postura de que Estados Unidos no puede decidir de manera unilateral el futuro de Groenlandia.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia”, señaló la declaración conjunta.

El mensaje colectivo dirigido a Trump llega tras días de intensa presión por parte de la administración estadounidense para hacerse con el control de Groenlandia. Trump ha insistido en que necesita la isla ártica por razones de seguridad nacional, mientras que Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente, sostuvo en una entrevista con CNN que Estados Unidos tiene derecho a tomar el territorio en un mundo “gobernado por la fuerza”.

Funcionarios en Copenhague se han mostrado alarmados por los comentarios recientes, que se producen tras una incursión de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que cualquier ataque de Estados Unidos contra Groenlandia significaría el fin de la OTAN y del “sistema de seguridad que se ha establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, tienen previsto informar a los legisladores en una reunión a puerta cerrada del comité de política exterior del parlamento el martes por la noche para analizar “la relación del reino con Estados Unidos”. Aunque el gabinete danés define la política exterior, debe consultar al comité antes de tomar decisiones con consecuencias internacionales significativas.

La reunión, anunciada de manera abrupta, está programada para comenzar a las 6 p.m. en Copenhague.

Tanto Frederiksen como el líder groenlandés Jens-Frederik Nielsen han rechazado con firmeza el enfoque de Trump, pidiéndole que detenga sus amenazas y respete la integridad territorial de la isla.

Nielsen calificó la retórica de Trump como “irrespetuosa”, pero instó a su población a no entrar en pánico. Durante una conferencia de prensa el lunes, el primer ministro de Groenlandia también dijo que le gustaría establecer una “línea directa” de comunicación entre Washington y Nuuk para evitar que el diálogo se limite a los medios, según la emisora danesa DR.

El tema se filtró en una reunión de líderes mundiales el martes en París, convocada para discutir la guerra de Rusia en Ucrania. Antes del encuentro, el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuyo país también se extiende hasta el Ártico, respaldó el llamado a respetar la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

“En lo que respecta al futuro de Groenlandia, solo el pueblo de Groenlandia y Dinamarca pueden decidir”, afirmó Carney. “Debemos invertir en la seguridad del Ártico, el Ártico canadiense, el Ártico groenlandés y el espacio nórdico. Ha habido algunos avances dentro de la OTAN, pero necesitamos seguir adelante. Hablaré de esto con el secretario general de la OTAN”.