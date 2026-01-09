“Los vamos a encontrar”: el Gobierno endurece su postura ante los incendios forestales en Chubut

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lanzó una advertencia contundente a quienes están detrás de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y otras zonas de la Patagonia. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria afirmó que el Gobierno nacional avanzará sin concesiones contra los responsables: “Los vamos a buscar y los vamos a encontrar”.

El mensaje se conoció en medio de un amplio operativo federal para contener los distintos frentes activos y profundizar las investigaciones. Según datos oficiales, el 95% de los incendios forestales en Argentina tienen origen humano, una cifra que refuerza la hipótesis de intencionalidad o negligencia grave en muchos de los casos.

“Lo que está ocurriendo en Chubut es lamentable. Estos incendios están destruyendo bosques, infraestructura y poniendo en riesgo a la población”, expresó Monteoliva, quien remarcó que desde el inicio de la emergencia el Ministerio de Seguridad trabaja de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigación federal y política de “tolerancia cero”

La ministra confirmó que instruyó al Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal Argentina para colaborar con las jurisdicciones locales en la identificación de los autores. En su mensaje, ratificó una política de “tolerancia cero” frente a los delitos ambientales y no descartó la participación de organizaciones criminales que buscan generar caos a través del fuego.

“Puede tratarse de una fogata mal apagada o de una colilla de cigarrillo, pero también de acciones deliberadas. Cualquiera que provoque un incendio, la va a pagar”, sostuvo Monteoliva, al tiempo que aseguró que no habrá excepciones ni impunidad.

Los incendios en Chubut: más de 2.000 hectáreas afectadas y reabrieron la ruta 40

De acuerdo con el último informe oficial, la AFE desplegó 75 brigadistas, junto con recursos aéreos y terrestres, para enfrentar los principales focos ígneos en Chubut y otras provincias. Uno de los frentes más complejos se registra en la zona de Primera Cantera – Puerto Patriada, en el departamento de Cushamen, donde trabajan 362 personas entre combatientes del fuego y personal de apoyo.

El operativo incluye aviones hidrantes, helicópteros, autobombas forestales, drones, camiones de comando y motobombas, además de la colaboración del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, brigadas de parques nacionales, bomberos voluntarios y organismos municipales.

Otro punto crítico es el incendio de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces, donde permanecen activos focos que son combatidos por brigadistas de distintas jurisdicciones, con apoyo aéreo, embarcaciones y monitoreo meteorológico constante.

Una tragedia ambiental de magnitud

Funcionarios provinciales describen la situación como la peor tragedia ambiental en las últimas dos décadas, debido al impacto sobre la biodiversidad, la infraestructura y los medios de vida de las comunidades afectadas. El despliegue nacional también se extiende a incendios activos o controlados en Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Monteoliva subrayó que los incendios no solo destruyen el ambiente, sino que ponen en riesgo vidas humanas, viviendas y la seguridad de quienes trabajan para contener el fuego. “Esto no lo vamos a permitir”, reiteró la ministra, al confirmar la cooperación permanente de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino en las tareas de asistencia, control y prevención.

LB/DCQ