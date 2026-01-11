El maravilloso Parque Los Alerces es Patrimonio de la Humanidad y del fuego en Chubut

Cuna de alerces milenarios (se estima que algunos de sus árboles tienen hasta 2600 años de antiguedad), con lagos espejados como el Futalaufquen y declarado Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 2017, el Parque Nacional Los Alerces es noticia triste este domingo de enero de 2026, ante el desesperado combate que libran en ese paraíso bomberos y pobladores en pos de salvar casas e infraestructuras de los devastadores incendios que avanzan en Chubut.

Cuesta imaginar como ese paraíso se ha convertido en un infierno, pero este domingo eran más de 80 los heroicos bomberos que intentaban acotar los puntos más críticos de las llamas, en un día en el que el tiempo no acompañaba esa cruzada porque ofrecía 22 grados, escasa humedad ambiente (35%) y fuertes ráfagas de viento del oeste, favoreciendo que los incendios fueran "empujados" aún con más fuerza sobre todo lo que se encontraba a su paso.

Se indicó que este domingo conformaban el operativo de lucha contra el fuego:

Personal en terreno: Participan 83 combatientes de diversos Parques Nacionales (Lago Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín), bomberos voluntarios de la región y de Palena (Chile), junto a grupos de pobladores. Además, 27 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego realizan tareas preventivas en el cordón "La Momia".

Participan 83 combatientes de diversos Parques Nacionales (Lago Puelo, Nahuel Huapi, Laguna Blanca y Lanín), bomberos voluntarios de la región y de Palena (Chile), junto a grupos de pobladores. Además, 27 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego realizan tareas preventivas en el cordón "La Momia". Apoyo aéreo: A partir del mediodía se sumarán medios aéreos provistos por la AFE y el Ejército Argentino, incluyendo dos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde.

A partir del mediodía se sumarán medios aéreos provistos por la AFE y el Ejército Argentino, incluyendo dos aviones hidrantes y helicópteros con helibalde. Tecnología aplicada: Se utilizan drones, monitoreo satelital y domos de vigilancia para detectar y seguir los puntos calientes.

Se utilizan drones, monitoreo satelital y domos de vigilancia para detectar y seguir los puntos calientes. Asistencia social: Gendarmería Nacional y la Policía Federal asisten en la seguridad de los pobladores, mientras se realizan relevamientos de necesidades médicas y veterinarias en conjunto con el INTA.

Gendarmería Nacional y la Policía Federal asisten en la seguridad de los pobladores, mientras se realizan relevamientos de necesidades médicas y veterinarias en conjunto con el INTA.



Estado de rutas de la zona

La transitabilidad en la región cordillerana este domingo mostraba el siguiente panorama:

Ruta Provincial 71: s e encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El eje de trabajo se focaliza entre los lagos Futalaufquén y Rivadavia, con patrullas recorriendo la traza para suprimir focos dispersos.

e encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El eje de trabajo se focaliza entre los lagos Futalaufquén y Rivadavia, con patrullas recorriendo la traza para suprimir focos dispersos. Ruta Nacional 40: t ras la restricción total impuesta ayer por Vialidad Nacional en el tramo Epuyén - El Hoyo debido a la proximidad del fuego a la calzada, la circulación fue normalizada, aunque se recomienda transitar con extrema precaución.

ras la restricción total impuesta ayer por Vialidad Nacional en el tramo Epuyén - El Hoyo debido a la proximidad del fuego a la calzada, la circulación fue normalizada, aunque se recomienda transitar con extrema precaución. Turismo: a pesar del incendio, en el sector de Portada Centro y Quebrada del León los servicios turísticos se prestan con normalidad y registran un importante nivel de actividad.

NA/HB