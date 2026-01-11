Usando letras mayúsculas, para que quede claro que amagaba gritar en su red Social Truth, el presidente Donald Trump lanzó este domingo una amenaza directa al régimen castrista, advirtiéndole que "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!". A esa adminición siguió otra todavía más severa, un mensaje directo a Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y la cúpula del Partido Comunista en Cuba: "Recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE".

Un rato antes también este domingo el mandatario estadounidense había republicado un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría convertirse en el presidente de la Cuba luego de la larga gestión comunista.

Trump al compartir ese posteo agregó: "¡Me parece bien!".

Las declaraciones del líder estadounidense se producen una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo nocturno en Caracas que mató a decenas de agentes de seguridad venezolanos y cubanos.

Cuba admitió las muertes, señaló que esos militares merecían "honor y gloria" y difundió sus identidades, todos eran militares de distinto rango, algunos incluso por encima de los 60 años, y aunque el castrismo no lo admitió, se cree que ejercían sobre Maduro mucho más que seguridad, sino también un claro control desde La Habana.

Mensaje amenazante

Trump señaló que "Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!". La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años".

"Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, la fuerza militar más poderosa del mundo, para su porotección. NO HABRÁ MÁS PETROLEO NI DINERO YENDO HACIA CUBA.

Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Gracias por su atención. Presidente DJT", cerró Trump este domingo.

