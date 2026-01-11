Tajante respuesta de Díaz-Canel a las amenazas de Trump: "A Cuba nadie le dicta qué hacer"

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre". Así respondió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a las amenazas que más temprano este domingo había hecho a la cúpula comunista de la Isla Donald Trump, avisando que no habría "ni una gota de petróleo ni dinero más" desde Venezuela rumbo a La Habana, cortando una vía de suministro esencial para el alicaído sistema de infraestructura cubano.

"No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", indicó Díaz-Canel en otro de sus posteos, remarcando que "quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

Sin medias tintas y apelando incluso a frases en mayúsculas, Trump había amenazando a Cuba con que debe "acordar antes que sea demasiado", una amenaza directa que más que el tema del petróleo que recibían desde los tiempos de Hugo Chávez de Venezuela, pareció insinuar que la mira de los militares estadounidenses podría pasar de apuntar a Caracas a hacerlo en dirección a La Habana.

Algo de eso se mostró en los últimos días, cuando varios barcos de guerra estadounidenses, que estaban en el Caribe frente a Venezuela, y que se usaron para la captura de Nicolás Maduro, ahora han sido "reubicados" por el Comando que se digita desde la Casa Blanca hacia el norte de Cuba.

Estados Unidos envió a la zona del Caribe una impactante flota que encabezaba el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo.

Luego de la operación del 3 de enero en la que Nicolás Maduro fue capturado, Estados Unidos ordenó una reorganización de sus flotas reduciendo 3000 efectivos, pero resultó llamativo que los poderosos USS Iwo Jima y el USS San Antonio fueron apostados al norte de Cuba. Si a eso se le suman los posteos de este domingo de Donald Trump, el cuadro para la isla solo puede ser tildado de "preocupante" y las autoridades cubanas se encuentran ante un dilema, porque la Casa Blanca no solo promete cerrar el grifo de petróleo venezolano que mantenía en funcionamiento autos y usinas en Cuba, sino que además impidió que buques rusos puedan transportar crudo por el Caribe.

Trump había usado su red Social Trith un rato antes para amenzara a Cuba con las restricciones de petróleo y dólares que formaban parte de sus acuerdos con elchavismo, sino que incluso replicó el mensaje de un usuario que decía que Marco Rubio debería ser el próximo presidente cubano. "Es me gusta", agregó Trump.

