La tapa del Diario PERFIL del domingo 11 de enero de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.103 del Diario PERFIL, de este domingo 11 de enero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: un nuevo dilema para Milei y Trump en el continente. El avance del histórico entendimiento aprobado por mayoría en Europa, y a un paso de firmarse, tensiona aún más la geopolítica regional: simboliza un triunfo diplomático de Brasil frente a Washington, una respuesta ante la invasión a Venezuela y una nueva encrucijada comercial para Milei.

Rafael Grossi, el hombre nuclear. Director del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato a la Secretaría General de Naciones Unidas. Dice: “La ONU está cayendo en la irrelevancia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El saldo ruinoso que dejó para la argentina la sociedad con el chavismo. Escribe Carlos Burgueño.

Lula. Gana la partida del multilateralismo y lo hace en un año electoral.

Las razones del BCRA para cancelar el swap con los EE.UU..

Cuenta regresiva. El peronismo bonaerense busca la unidad pero sin interlocutores ni negociación abierta. Kicillof va por el control.



‘Periodismo Puro’. Jorge Fontevecchia entrevista a la defensora de derechos humanos Carolina Jiménez Sandoval.

Esta noche, cine. La industria entrega los premios Golden Globe, la antesala de los Oscar. Los favoritos, directores con trayectoria.

Los libros de 2026. Las editoriales locales proyectan un año con optimismo renovado y apuestan por un catálogo comercial.

Incendios en Chubut: la Justicia dijo que el fuego fue intencional.

Milagro Sala, más cerca de obtener la libertad.

Se multiplican las protestas contra el sistema teocrático en Irán.

Venezuela: el régimen se rearma y evita el derrumbe interno.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Costa, Fara, Calvo, Duran Barba, Castro, Ares,

J. Grainger, G. González y J. Fontevecchia.

HB