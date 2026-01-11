Paul Thomas Anderson lidera las nominaciones de los Golden Globe en su camino a los Oscar 2026

Pase lo que pase en la entrega de los Globos de Oro de esta noche, Una batalla tras otra viene perfilándose como una de las favoritas de la temporada de premiaciones norteamericana. De hecho, en los Golden 2026 tiene nueve nominaciones. En los recientes Critic Choice Awards, entregados por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento a la excelencia en logros cinematográficos, reconoció a la película protagonizada por Leonardo DiCaprio en las categorías de Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado.

El botín de Una batalla tras otra fue soñado, y no debería lamentar las categorías en las que se impusieron competidoras como Sinners y Frankenstein, los dos tanques de terror que marcaron parte del pulso cinematográfico y narrativo del año, y que se llevaron cuatro estatuillas. Frankenstein, las de Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi), Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje; y Sinners: Mejor Guion Original, Banda Sonora, Actor Joven y Elenco.

Terror. Porque 2025 fue sin dudas un gran año para el cine de terror. Pasó en 2022 con la ciencia ficción, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos decidió premiar a Todo en todas partes al mismo tiempo, poniendo en primer plano las narrativas no miméticas, es decir, aquellas que no tienen como fundamento imitar a la realidad.

Pero, así y todo, la llegada de Una batalla tras otra vino a destronar esa impronta que parecía imponerse. La tónica, esta vez, fue la sátira, como en varias películas de Paul Thomas Anderson. Adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland, al igual que en Inherent Vice, Anderson captó la prosa, reformuló lo que consideró necesario, se apropió de los diálogos y puso la imaginación al servicio de las imágenes. Una batalla tras otra dividió aguas en cuanto a la recepción. Con adeptos y críticos, para quienes se encargan de premiar parece prevalecer, por ahora, la excelencia cinematográfica. La consigna sería premiar el cómo y luego discutir el qué.

Luego de años de ser menospreciado en los Globos de Oro, casi como si su autoría fuera un detalle al interior de producciones laureadas como Petróleo sangriento, Anderson desfilará por la alfombra del Beverly Hilton de Beverly Hills con sus nueve nominaciones. El recorrido siempre es bastante lineal, aunque obviamente no asegura nada: la película que hace tanto ruido en la previa llega a los Oscar como favorita. Luego los nueve mil integrantes de la Academia con derecho a voto dictaminarán cuál fue la mejor película de 2025. Y, aunque nada esté dicho, hay una especie de runrún parecido al que anticipó el Oscar de Leonardo DiCaprio por El renacido, de Alejandro González Iñárritu.

Recorrido. Paul Thomas Anderson dirigió dos de las mejores actuaciones de Daniel Day-Lewis: la mencionada Petróleo sangriento y El hilo fantasma, que de hecho solo ganó el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario; además es autor de Boogie Nights, Punch-Drunk-love, Magnolia, The Master y Licorice Pizza, películas que marcaron los últimos veinte años del cine norteamericano por su originalidad, ingenio, humor y sensibilidad.

En cuanto a, Licorice Pizza, si bien tanto las audiencias del mundo como la Academia le reconocieron los méritos, todo fue con cierta contención. Porque, podría decirse, ese es el precio de la osadía: cuando algo sale bien, el tiempo acomodará los rankings y las retrospectivas. Pero cuando algo sale menos bien, operan el ostracismo, la crítica punzante o, en el peor de los casos, el ninguneo. Tres nominaciones al Oscar, un premio Bafta a Mejor Guion Original y no mucho más, en un año que triunfó la película CODA y Will Smith cacheteó en vivo a Chris Rock.

Tensión. Hoy será la última escala antes de la noche del glamour cinematográfico de Estados Unidos, ese Santo Grial que a los norteamericanos y a los adeptos de la cultura del espectáculo tanto les apasiona. Pero antes, deberá asistir a un segundo “desafío” y medirse con el gran contendiente de este año, Guillermo del Toro, que con su Frankenstein también dividió las aguas, y que comparte nominaciones con Una batalla tras otra en casi todas las ternas de los Globos de Oro.

Equipo. Una batalla tras otra gira en torno a un revolucionario envejecido –encarnado por DiCaprio)– y su hija adolescente –protagonizada por Chase Infiniti–, y es un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos. En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas elogiaron la película por captar el espíritu del momento.

“Es genial formar parte de todo esto. Es genial tener a este elenco apoyándome”, dijo Anderson hace unos días al recibir el Critic Choice Award. “Diría que es el mejor momento que he tenido haciendo una película, y siento que se nota. Es simplemente un testimonio de estar con gente a la que querés. Porque, como alguien dijo antes, todo este show es divertido, pero la verdad todo se trata de la gente con la que trabajas. Y al final, eso es lo que importa”.