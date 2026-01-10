En Casa Neptuna, Amalia Amoedo cerró una semana donde el arte reemplazó al mar

Después de un fin de año con temperaturas que generaron la idea de un verano muy caluroso, el frío se instaló en Punta del Este con máximas que no superaban los veinte grados. Con días igual de extensos pero sin la playa como opción dado el viento y el frío, las propuestas artísticas tuvieron una concurrencia por encima de lo habitual.

En José Ignacio, Amalia Amoedo abrió Casa Neptuna –sede de su fundación homónima– para un brunch para celebrar, explicaron, “cinco años de trabajo sostenido (de la fundación), en un momento especialmente significativo: en el que se cumplen treinta años del inicio del recorrido de su fundadora y presidenta, Amalia Amoedo, como filántropa y mecenas de arte”.

Esta reunión que convocó a coleccionistas, artistas, curadores, nombres de la escena cultural, y amigos de la anfitriona, tuvo como invitado central y conferencista a Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, director de Haus der Kulturen der Welt (un centro cultural de Berlín), y curador de la actual Bienal de San Pablo, la más importante de América Latina. En esta charla coorganizada con la feria Este Arte, Ndikung centró su ponencia en el papel de las redes de colaboración, la reparación simbólica y la construcción de futuros colectivos en el arte actual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elegidos. Un par de días antes de este brunch, Amalia Amoedo había presentado a los artistas seleccionados para la Residencia Faara 2026 por un jurado integrado por funcionarios de tres grandes museos internacionales: el MoMA, el Guggenheim y el Reina Sofía. Esta beca completa recayó este año en Carlos Amorales (México), Patricia Belli (Nicaragua), Jonathas de Andrade (Brasil), Delcy Morelos (Colombia), Engel Leonardo (República Dominicana) y Alejandra Seeber (Argentina).

Otra mirada. También en José Ignacio, la Fundación Cervieri Monsuárez inaugura su temporada de exposiciones 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto con que la mexicana Ana Segovia concibió dicho espacio cultural. La exposición reúne una serie de pinturas desarrolladas a partir del análisis de dos cortos documentales producidos en Estados Unidos durante los años 40 y 50, en el marco de la llamada Política del Buen Vecino. Estos materiales ofrecían una visión simplificada y estereotipada de América Latina, equiparando sus geografías y figuras emblemáticas con imaginarios propios del cine estadounidense. En particular, la figura del gaucho aparece representada según el modelo del cowboy del oeste, diluyendo así sus vínculos históricos, sociales y territoriales.

La mexicana Ana Segovia desarticula las construcciones de un imaginario social y el despliegue de su obra crea una suerte de instalación que desafía al espectador. Las obras de Segovia evidencian cómo lo local fue reinterpretado desde una mirada hegemónica, y abren la posibilidad de reconsiderar los vínculos entre mito, trabajo y representación.

La feria. En Pavilion Vik, en José Ignacio, tuvo su decimosegunda edición la feria Este Arte. “Con esta propuesta 2026, queremos expandir los límites del recinto ferial: que las obras dialoguen con los jardines, la playa y la luz costera, y que cada espacio sea territorio. Esta edición encarna nuestro deseo de que el arte no solo se muestre, sino que ocurra, se deslice y se transforme con los visitantes. Aquí, menos no es poca cosa: es posibilidad”, dijo en la apertura Laura Bardier, fundadora y directora del Este Arte. Esta edición estrenaron el “Este OFFsite”, un programa que expande la mencionada feria por fuera del recinto ferial propiamente dicho, activando así espacios en José Ignacio, Punta del Este y Garzón.

Algunos de los artistas que integran Este Arte son Vicente Grondona, Trinidad Metz Brea, Ori Carino, Emil Lukas, Ana Rapela, Lola Goldstein, Heloisa Crocco, Pedro Tyler, Leo Battistelli, Francisca Maya, Germán Tagle, Vanderlei Lopes y Diego Bianchi. Como lema, Este Arte elige una cantidad acotada de artistas y galerías para crear un espacio cercano entre esos dos mundos y los compradores.