Con la muerte de Philippe Junot desaparece una raza: los playboys

Cuando sextoy o sugarbaby no existían como “categoría social” –aunque sí en los hechos–, el playboy era el sujeto social que combinaba la sensualidad con la conquista amorosa y, en algunos casos, el ascenso social o económico, o ambos. A este grupo pertenecía Philippe Junot, quien murió ayer, en Madrid, a los 85 años. Y con Junot desaparece el último representante de esa “raza”: los playboys.

Sin hacer un tratado sociológico, hay algunas características que resumen por qué, sobre todo, la prensa mundial catalogaba como playboy a personajes como Philippe Junot. Eran atractivos sin que ello implicara ser carilindos; por rango social o destreza para moverse en ámbitos varios, se relacionaban con gente con poder; eran discretos respecto de sus parejas; y la sumatoria de amores –sobre todo– con mujeres famosas y bellas cimentaba la categoría de playboy. Este actor social se daba en una sociedad donde las redes sociales no eran siquiera un proyecto, y donde la prensa tenía en los playboys, un personaje que generaba ventas.

Punto máximo. Philippe Junot nació en Francia en una familia de clase alta con un padre, Michel Junot, que, en ese país, fue presidente y director de una multinacional norteamericana, y luego fue parte de la alta política francesa. En lo profesional se lo catalogaba como un hombre de negocios.

El punto más alto de Philippe Junot en su faceta de playboy fue su boda con Carolina de Mónaco. Se habían conocido en la noche parisina porque tenían gente en común. La reticencia del príncipe Rainiero y Grace de Mónaco a esa relación se dio en el minuto uno pero, un 28 de junio de 1978, Junot –de 38 años– y Carolina –de 21– se casaron en Mónaco en una ceremonia que cubrieron los medios del mundo. Una infidelidad muy mediática de Junot con Giannina Fazio –hoy mujer del director Ridley Scott– llevó al divorcio, que se concretó en octubre de 1980; luego Rainiero logró que Juan Pablo II anulara el matrimonio.

El adiós. Philippe Junot se casó con una danesa que no tenía un principado pero sí un castillo familiar, la modelo Nina Wendelboe-Larsen. En los diez años de matrimonio –de 1987 a 1997– tuvieron tres hijos, y cuatro nietos. En 2005 tuvo una cuarta hija con una nueva pareja, Helen Wendel. “Para mi legendario papá, cuánto te queremos (...) Gracias por todas las risas y aventuras, mostrándonos ‘tu’ mundo (...) Eras un verdadero caballero”, escribió Victoria, su hija mayor.