Kimmel, Colbert y Meyers, la pesadilla nocturna de Trump

Desde antes del secuestro de Trump a Nicolás Maduro y Cilia Flores, los conductores de los famosos late night shows televisivos, pocas veces podían evitar mencionar al presidente de Estados Unidos en sus monólogos de inicio de programa.

Había tópicos varios ofrecidos sin metáforas por el propio Trump. A saber, por ejemplo, la irritación que le genera los archivos del proxeneta Jeffrey Esptein; si proyecto de construir su salón estilo Versalles en el Casa Blanca y un arco del triunfo más grande que el de París, algunas de las mentiras que dice cuya refutación es inmediata. Pero esto se agravó cuando pidió –y aun sigue haciéndolo– que despidan a estos conductores. En especial mencionó, a tres, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert. Este último finalmente terminará fuera del aire en mayo próximo

Golpe de Estado. Pero lo provocado a partir de fin de año por Trump dentro y fuera d Estados Unidos, convirtió a los monólogos de inicio de los mencionados late night shows, en una sección que alcanza métricas superiores a sus respectivos picos históricos, en las visualizaciones diarias que suben a YouTube. Son uno de los termómetros para atender qué es lo que ve o piensa, una fracción de un Estados Unidos agrietado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Hace cinco años, tuvimos la prueba, en directo, de que el presidente estadounidense es tan antiamericano”, dijo Kimmel hace unos días.

“Y en el sitio oficial de la Casa Blanca pusieron que fueron los demócratas quienes organizaron la verdadera insurrección al certificar unas elecciones fraudulentas”. Kimmel refería a que ya de manera oficial, Trump no reconoce como un intento de golpe de estado, la toma de la Casa Blanca que él alentó el 6 de enero 2020.

Libro. Por su parte Stephen Colbert, dijo que cuán duros deben ser lo que contienen los archivos del caso Jeffrey Epstein como para tener que secuestrar a Maduro para quedarse con el control total del petróleo de Venezuela. Y en otro programa, Colbert mostró el video donde Trump miente a periodistas respecto del capítulo de un libro suyo que él dice anticipó un año antes de que sucediera, el atentado del 11-S por parte de Osama Bin Laden. Ese capítulo nunca fue escrito ni publicado.

Impeachment. Para Seth Meyers, todo lo que hace Trump es para asegurarse ganar en las elecciones de medio término de noviembre próximo porque cree que si pierde, la oposición pedirá un impeachment y, dijo Trump, “encontrarán una razón para destituirme”. Meyers tomó esa frase y sumó: “Por supuesto, el desafío no es encontrar una, sino elegir una”.

Conan O’Brien, otro conductor, es el único que criticó a estos colegas porque “dejaron de hacer humor, solo son gente enojada”. Por supuesto, Elon Musk publicitó esto en X.