Venezuela liberó otros cinco presos políticos, pero no hay noticias de los argentinos Gallo y Giuliani

El gobierno de Venezuela, ahora en manos de Delcy Rodríguez, liberó a otras cinco detenidos políticos este sábado 10 de enero, informó la ONG Foro Penal (FP), un organismo especializado en la situación de los presos políticos del régimen bolivariano. Gonzalo Himiob, vicepresidente de FP, informó que los nuevos liberados son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, la enfermera Yanny Esther González, Luis Aquiles Rojas y Federico Tomás Ayala Zawisk.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró todas las excarcelaciones en su cuenta de la red Truth Social: “Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden lo afortunados que han sido de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no será bueno para ellos”.

Según la ONG Foro Penal, todavía quedan más de 800 presos políticos en cárceles del chavismo

En este contexto, Himiob remarcó que “no es momento de pedir a los excarcelados, aunque decidan salir de Venezuela, que declaren”, aclarando que "se entiende la necesidad de información”. El opositor Edmundo González Urrutia denunció que, en realidad, no han sido liberados “ni el 1%” de los presos políticos que, según Foro Penal, en la actualidad ascienden a 803.

Delcy Rodríguez hace equilibrio entre los halcones chavistas y las ordenes de Trump desde la Casa Blanca. (FOTO AFP)

Delcy Rodríguez: "Manda el pueblo venezolano"

La presidenta encargada de Venezuela habló este sábado durante un acto en la Comuna 4 de Febrero de Sucre. “¿Quién dirige al pueblo venezolano? ¡El Poder Popular es quien gobierna a Venezuela, el Poder Popular y su gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre!”, arrancó diciendo la mandataria.

Luego añadió: “Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, el gobierno del presidente Constitucional Nicolás Maduro y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro”.

Rodríguez afirmó: “No vamos a descansar y lo juramos hace un año. Cuando juramos con el presidente Maduro hace un año, un 10 de enero de 2025, y hoy 10 de enero, un año más tarde, estamos jurando por su libertad. ¡Los vamos a rescatar, claro que sí, claro que sí, con la unidad de nuestro pueblo los vamos a rescatar!. ¡Amén!”.

Boceto de la sala del tribunal en la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa

Finalmente, Rodríguez aseguró: “Estamos en lucha para que él regrese acá, a nuestra patria, a nuestra Venezuela amada, porque desde acá, las Comunas, los movimientos sociales y toda Venezuela están clamando para que ellos regresen, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores”.

