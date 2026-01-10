El Departamento de Estado advierte a ciudadanos estadounidenses "que no viajen o abandonen Venezuela"

Este sábado 10 de enero, el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela y a los que se encuentran en ese país "que lo abandonen de inmediato", ante las informaciones de milicias armadas, los grupos de civiles conocidos como “colectivos” chavistas, recorren diversas zonas "buscando estadounidenses o pruebas de apoyo a EE.UU.".

"La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. La Embajada de los EE. UU. en Bogotá, Colombia, advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela, reiterando las advertencias de viaje vigentes desde 2019. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país ahora y, mientras permanezcan allí, tomar precauciones y estar atentos a su entorno. Existen informes de cortes intermitentes de energía y servicios públicos en todo el país", dice la nota de advertencias del Departamento de Estado.

"Venezuela tiene el nivel más alto de aviso de viaje – Nivel 4: No viajar – debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente", agrega la nota del gobierno estadounidense, recordando que "en marzo de 2019, el Departamento de Estado de los EE. UU. retiró a todo el personal diplomático de la Embajada de los EE. UU. en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares en Venezuela, tanto de rutina como de emergencia, permanecen suspendidos. El gobierno de los EE. UU. sigue sin poder brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela"

Acciones a tomar:

No viaje a Venezuela.

Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben tomar precauciones para garantizar su seguridad.

Se recomienda a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que abandonen el país lo antes posible.

Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela consultar la información de los vuelos para salir del país. Algunas aerolíneas comerciales han reanudado operaciones desde Venezuela, pero los boletos pueden estar sujetos a una alta demanda y disponibilidad limitada. Monitoree las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada.

Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben establecer múltiples métodos de comunicación con amigos y familiares fuera de Venezuela.

Finalmente, la nota oficial de advertencia precisa que si efectivamente deben viajar, "antes de hacerlo los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno,", además de recordar que se producen continuas interrupciones en el suministro eléctrico.

Estas advertencias a los ciudadanos estadounidenses que deban viajar o estén en Venezuela, se dan mientras por otros carriles la Casa Blanca intenta reactivar canales diplomáticos que habían sido cerrados en 2019 con Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno evalúa la reapertura de la embajada estadounidense en Venezuela. “Lo estamos considerando”, respondió el mandatario al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One.

Nicolás Maduro y su esposa en un acto oficial. Ambos están detenidos en Estados Unidos.

Aunque no existe una fecha oficial definida, distintas fuentes diplomáticas señalaron que los trámites podrían acelerarse en los próximos días, con pedidos concretos al personal local para que se prepare ante una eventual llegada de funcionarios estadounidenses a Caracas esta misma semana. El Departamento de Estado, sin embargo, evitó realizar comentarios oficiales. Con Delcy Rodríguez como presidenta interina, Estados Unidos trata a través de diversos canales de digitar la actividad oficial en Venezuela sin tener que apelar a nuevos ataques militares, pero ha advertido a los principales dirigentes del chavismo que deben dejar de lado las persecuciones políticas y las acciones de violencia contra opositores, porque si "les irá peor que a Maduro".

