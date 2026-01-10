Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, envió su primer mensaje público desde la cárcel en Estados Unidos luego de ser capturado en una operación militar y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. A través de su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, aseguró que se encuentra “bien”, que está “fuerte” y que pidió a sus seguidores no entristecerse en medio del proceso judicial que enfrenta.

La información fue difundida en un video grabado por dirigentes del chavismo, en el que Maduro Guerra transmitió el mensaje que, según explicó, recibió de los abogados del exmandatario. En ese registro, sostuvo que su padre mantiene el ánimo en alto pese a estar detenido en un centro federal de Brooklyn y en pleno avance de la causa judicial en su contra.

La detención de Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos generaron un fuerte impacto político y diplomático, tanto dentro de Venezuela como en la región. Se trata de la primera vez que un líder extranjero de tan alto perfil es llevado ante la justicia estadounidense en un caso de esta magnitud, lo que profundizó la tensión interna, reconfiguró el poder en Caracas y reavivó el respaldo del chavismo a su figura.

El mensaje desde la cárcel y la defensa de su entorno

El hijo del exmandatario relató que los abogados transmitieron tranquilidad a la familia y que Maduro pidió expresamente que no haya tristeza entre sus seguidores. “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, afirmó Maduro Guerra al citar a su padre.

En ese mismo mensaje, lo describió como un dirigente al que no lograron doblegar. “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes”, añadió, en una defensa enfática de la figura del líder chavista.

Además, habló sobre la situación actual del país y señaló: “Nosotros vamos a conservar la vida, vamos a conservar el poder, vamos a conservar la revolución. Nos toca avanzar en nuestro camino para mantener la democracia viva, para mantener el camino de (Hugo) Chávez”.

Desde su entorno familiar también insistieron en que Maduro “va a volver” a Venezuela, en un mensaje de resistencia política y simbólica frente a la crisis que atraviesa el país. La publicación del video se produjo una semana después de la captura del exmandatario y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo estadounidense en Caracas.

Maduro fue arrestado el pasado 3 de enero en una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde quedó detenido en un centro federal de Brooklyn. Allí permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial por cargos vinculados al tráfico de drogas y terrorismo.

En su primera comparecencia ante una corte federal en Manhattan, el exmandatario se declaró no culpable, defendió su inocencia y sostuvo que fue “capturado” fuera de Venezuela. También se definió como “prisionero de guerra” y rechazó las acusaciones en su contra, insistiendo en que sigue siendo el presidente legítimo para sus seguidores.

Repercusiones políticas y llamado a la unidad en Venezuela

La detención de Maduro generó un fuerte reordenamiento interno en el chavismo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue declarada presidenta interina y desde Caracas se denunció la operación estadounidense como una agresión externa que vulnera la soberanía nacional. En ese contexto, el oficialismo cerró filas y reforzó el discurso de continuidad del poder.

Nicolás Maduro Guerra llamó públicamente a la unidad dentro del oficialismo y aseguró que el Ejecutivo está ejecutando el plan que, según dijo, dejó aprobado su padre antes de ser capturado. “Todo lo que está pasando, todo lo que estamos haciendo hoy como gobierno, era el plan de Nicolás Maduro. Estamos siguiendo sus instrucciones”, afirmó este viernes en un acto político en la capital venezolana.

En su intervención, sostuvo que su padre “marcó el rumbo” y estaba “preparado para todo”. También mencionó tres instrumentos que, según dijo, forman parte de esa hoja de ruta. “Si me pasa algo, este es el camino. Aquí está el Plan de la Patria. Aquí está el Plan de las Siete Transformaciones. Aquí está el Plan de Negociación”, expresó, atribuyendo esas indicaciones a Maduro antes de su detención.

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del expresidente de Venezuela detenido en Estados Unidos.

El diputado chavista agregó que los “cinco puntos” que su padre aprobó en diciembre son los que están “trabajando hoy” y que la futura “prosperidad” del país será resultado de ese plan. En ese marco, respaldó explícitamente a Delcy Rodríguez, a quien describió como “nuestra hermana mayor” y “al frente de la presidencia interina”, junto a un “equipo colectivo de liderazgo político de alto nivel”.

El pronunciamiento se dio en una jornada de alta tensión política tras la apertura de la Asamblea Nacional, donde Maduro Guerra expresó “apoyo incondicional” a Rodríguez y cerró filas con ella a la espera de su ratificación parlamentaria. “La patria está en buenas manos”, afirmó al cierre de su discurso.

En ese mismo escenario, defendió a su padre frente a la justicia estadounidense y recurrió a una comparación política. “Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar”, dijo, en referencia al derecho internacional y a la resistencia frente a lo que calificó como injerencia extranjera.