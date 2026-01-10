Trump cancela los ataques a Venezuela ante la liberación de una tanda de presos políticos

La tensión en el Caribe parece ir disminuyendo con el avance de las negociaciones y concesiones del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que suspendía los ataques previstos ante la liberación de algunos presos políticos. A esto hay que agregarle que el chavismo aceptó reanudar relaciones diplomáticas.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están buscando la paz. Por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada”, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su plataforma Truth Social.Se trata de “un gesto muy importante e inteligente”, agregó.

Washington mantiene sin embargo, la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque petrolero, Oliana, cargado con crudo venezolano y que intentaba “eludir a las fuerzas estadounidenses”, anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tal vez el de mayor poder en este momento dentro del chavismo, había anunciado un día antes la inminente liberación de un “número importante” de detenidos por razones políticas. Poco después fueron excarcelados cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad.

A esas liberaciones siguieron el jueves por la noche las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.”Ya terminó todo”, dijo Márquez, detenido hace un año, al ser recibido por sus familiares.

Son las primeras excarcelaciones bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por un grupo de elite estadounidense, que lo llevó a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

“Exploratorio”. En la tarde del viernes, el gobierno de Delcy Rodríguez dio otra muestra de acercamiento. “Se ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”, indicó un comunicado del canciller Yván Gil.

Las relaciones están rotas desde 2019. Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación igualmente a Washington.

En medio de las afirmaciones de Trump de que dictará decisiones al gobierno interino, la sucesora de Maduro intentó mostrarse fuerte y negó que su gobierno esté subyugado.”No estamos subordinados ni estamos sometidos”, aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos. “Tenemos compromiso y lealtad” con Maduro, apuntó, y sostuvo que durante el ataque “nadie se entregó” y “hubo combate”.

Sus palabras cobran especial relevancia porque en los círculos chavistas señalan que hubo “traidores” que entregaron a Maduro, y uno de los señalados es el hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez.

Petróleo. Trump se felicitó por la “cooperación” con Venezuela, “en particular en lo que respecta a la reconstrucción de las infraestructuras petroleras y gasíferas”.

Dentro de este nuevo esquema de poder regional, el presidente estadounidense ya está organizando la redistribución del petróleo venezolano: dejará de fluir hacia China, Rusia y Cuba, para entregarlo a EE.UU.

Ayer, Trump recibió en la Casa Blanca a dirigentes de casi una veintena de multinacionales petroleras para trazar el futuro del sector en Venezuela, entre ellas la española Repsol, que ya opera en el país sudamericano.

El presidente estadounidense aseguró en una entrevista televisiva que esas empresas están dispuestas a invertir hasta “100 mil millones de dólares” para reactivar la explotación petrolera venezolana, que durante décadas fue la más importante de la región y que ahora apenas extrae un millón de barriles diarios, menos de un tercio de sus cifras en la época de esplendor.

Uno de los gigantes petroleros, Exxon, señaló sin embargo en una nota de análisis este viernes: “No prevemos que la compañía ni la industria en general ponga capital hasta que haya un gobierno estable y un régimen fiscal, entre otros factores”.

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, la industria petrolera venezolana ha estado sometida a sanciones de Estados Unidos.

Washington insiste en que hay un plan para Venezuela. “No estamos improvisando”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, esta semana, tras delinear tres fases: estabilización económica, apertura política, con la liberación de presos políticos, y una transición ordenada.

*AFP