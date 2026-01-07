El comienzo de 2026 mostró un fuerte reordenamiento entre las mayores fortunas del planeta, en un escenario de retrocesos bursátiles que afectó a gran parte del ranking global. Elon Musk fue la excepción al consolidar su liderazgo como el hombre más rico del mundo y ampliando la distancia con el resto, según el relevamiento realizado por Forbes.

De acuerdo con los datos publicados por el medio especializado en negocios y finanzas, seis de las diez personas más ricas del mundo vieron reducirse sus patrimonios durante el último mes, en medio de la caída de las acciones en Año Nuevo. El comportamiento dispar de los mercados impactó de manera desigual en las fortunas ligadas al sector tecnológico y al consumo global.

Los 10 hombres más ricos del mundo en enero de 2026

1. Elon Musk. Con un patrimonio neto de u$s726.000 millones —subió u$s244.000 millones respecto al mes anterior—, el dueño de Tesla y SpaceX reforzó su liderazgo global tras un fuerte aumento mensual, impulsado por la revalorización de SpaceX y la restitución de sus opciones sobre acciones de Tesla.

Elon Musk - u$s726.000 millones

2. Larry Page. El cofundador de Google ocupó el segundo lugar con u$s257.000 millones —cayó u$s5.000 millones—, pese a una baja mensual vinculada al retroceso de las acciones de Alphabet en un contexto de caídas más amplias del mercado.

Larry Page - u$s257.000 millones

3. Larry Ellison. El cofundador de Oracle se ubicó tercero con una fortuna estimada en u$s245.000 millones —bajó u$s8.000 millones—, tras perder valor por la caída de las acciones de la compañía luego del fuerte rally previo.

Larry Ellison - u$s245.000 millones

4. Jeff Bezos. El fundador de Amazon mantuvo el cuarto puesto con u$s242.000 millones —disminuyó u$s2.000 millones—, con una disminución mensual en su patrimonio, aunque sigue entre los principales referentes del sector tecnológico y aeroespacial.

Jeff Bezos - u$s242.000 millones

5. Sergey Brin. El otro cofundador de Google suma u$s237.000 millones —bajó u$s6.000 millones— y figura quinto en el ranking, afectado también por la baja de Alphabet, aunque con un rol cada vez más activo en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía.

Sergey Brin - u$s237.000 millones

6. Mark Zuckerberg. El creador de Facebook, hoy conocido como Meta, alcanzó los u$s226.000 millones —subió u$s4.000 millones—, con esta mejora mensual se mantiene entre las mayores fortunas del planeta.

Mark Zuckerberg - u$s226.000 millones

7. Bernard Arnault. El líder del grupo de lujo LVMH acumuló u$s195.000 millones —aumentó u$s5.000 millones—, con una mejora reciente que lo sostiene como el empresario más rico de Europa.

Bernard Arnault - u$s195.000 millones

8. Jensen Huang. El cofundador y CEO de Nvidia registró un patrimonio de u$s162.000 millones —creció u$s8.000 millones—, tras ser uno de los mayores ganadores del mes por la suba de las acciones de la compañía.

Jensen Huang - u$s162.000 millones

9. Warren Buffett. El histórico inversor estadounidense sumó u$s149.000 millones —bajó u$s3.000 millones—, con una leve caída mensual, pero avanzando un puesto dentro del top 10 global.

Warren Buffett - u$s149.000 millones

10. Steve Ballmer. El exCEO de Microsoft cierra el ranking con u$s147.000 millones —mermó u$s2.000 millones—, luego de ingresar nuevamente al top 10 pese a una reducción en su fortuna.

Steve Ballmer - u$s147.000 millones

Claves del ranking global de fortunas

Según Forbes, las diez mayores fortunas del mundo suman en conjunto u$s2,6 billones, unos u$s200.000 millones más que el mes anterior, aunque con fuertes diferencias individuales producto de la volatilidad de los mercados financieros.

Por último, la revista especializada recuerda que estos patrimonios varían día a día por los cambios en las cotizaciones bursátiles y que la lista de multimillonarios en tiempo real se actualiza de forma permanente, reflejando el impacto inmediato de los movimientos del mercado en las grandes fortunas globales.

