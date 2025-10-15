La fortuna de Bernard Arnault aumentó US$ 19.000 millones impulsada por el repunte de LVMH

En un giro positivo para el sector del lujo, la fortuna personal del magnate francés Bernard Arnault, fundador y CEO de LVMH, ha experimentado un incremento espectacular de más de 19.300 millones de dólares en las últimas 24 horas, elevando su patrimonio neto a aproximadamente 181.800 millones de dólares.

Este aumento lo posiciona como la séptima persona más rica del mundo según estimaciones en tiempo real, superando a otros multimillonarios no estadounidenses y consolidando su dominio en la industria del lujo global.

El catalizador de este ascenso ha sido el informe de ganancias del tercer trimestre de 2025 de LVMH, el conglomerado de lujo más grande del mundo, que agrupa marcas icónicas como Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon y Sephora.

Según informó Forbes, la compañía reportó un crecimiento orgánico del 1% en ventas, alcanzando los 18.280 millones de euros (equivalentes a 21.170 millones de dólares), superando las expectativas de los analistas que preveían un estancamiento.

Este es el primer trimestre de expansión en ventas del año, tras dos periodos consecutivos de declives, y representa un alivio en medio de un prolongado slump en el mercado de bienes de lujo post-pandemia.

El anuncio, realizado tras el cierre de los mercados europeos el martes, provocó un rally en las acciones de LVMH cotizadas en París, que subieron un 14,36% hasta los 609,20 euros (708,14 dólares) en las primeras horas de la tarde del miércoles, marcando el mejor desempeño diario de la compañía en más de dos décadas.

Esta subida elevó la capitalización bursátil de LVMH a 304.890 millones de euros, convirtiéndola en la segunda empresa más valiosa de Europa y la marca de lujo más valiosa del mundo, por delante de su rival Hermès.

En Wall Street, los American Depositary Receipts (ADR) de LVMH escalaron hasta un 8,8%, contagiando el optimismo a competidores como Kering, Hermès y Richemont, cuyos títulos también avanzaron.

Desglosando el desempeño por segmentos, el informe destaca variaciones mixtas pero alentadoras. La unidad de distribución selectiva, que incluye la cadena de belleza Sephora, lideró con un crecimiento del 7% interanual, impulsado por un aumento sostenido en ingresos.

Los segmentos de vinos y espíritus crecieron un 1%, perfumes y cosméticos un 2%, y relojes y joyería también un 2%. Sin embargo, la división clave de moda y artículos de cuero, que representa más de dos tercios de las ganancias y abarca Louis Vuitton y Dior, registró una caída del 2%, aunque menor a la del 9% en el trimestre anterior.

Este segmento se benefició de cambios creativos, como el nombramiento de Jonathan Anderson como diseñador para Christian Dior Couture y Maria Grazia Chiuri como directora creativa para Fendi, con nuevas colecciones que inyectan frescura a las marcas.

Desde una perspectiva regional, el repunte se atribuye principalmente a una mejora en la demanda china. Las ventas en Asia excluyendo Japón, donde China domina, mostraron una "notable mejoría", con el continente chino continental volviendo a terreno positivo en el tercer trimestre.

En concreto, las ventas en la región que incluye China crecieron un 2%, revirtiendo una caída del 9% en la primera mitad del año. En Estados Unidos, las ventas subieron un 3%, mientras que en Europa cayeron un 2% y en Japón un 13%. Esta recuperación en China, a pesar de desafíos macroeconómicos como la crisis inmobiliaria, se explica por el ahorro acumulado post-Covid entre los consumidores y un rebote en categorías como champán y perfumes Dior.

El sector del lujo ha enfrentado vientos en contra significativos desde el fin del auge post-pandemia, incluyendo aumentos de precios que disuaden a clientes menos adinerados, aranceles estadounidenses, incertidumbre económica global, y un alza en los precios del oro y la plata que elevan costos de producción en joyería.

Además, tensiones comerciales, como las nuevas tasas chinas sobre el coñac europeo y tarifas estadounidenses, han impactado divisiones como vinos y espíritus, que ahora muestran signos de recuperación gracias a reabastecimientos en Estados Unidos y ventas de vino rosado.

LVMH, como barómetro del mercado de 400.000 millones de dólares en lujo, ha visto sus acciones rebotar un 13% desde julio, recuperando su estatus como la empresa más valiosa de Francia tras un breve eclipse por Hermès.

Los analistas reaccionaron positivamente, elevando sus perspectivas para LVMH y el sector en general. Varios expertos han emitido notas optimistas, destacando el "estallido de creatividad" en las marcas y un enfoque en productos más asequibles para atraer a un público más amplio.

La directora financiera de LVMH, Cécile Cabanis, expresó confianza en la dirección creativa de las marcas, aunque advirtió sobre vientos en contra en el cuarto trimestre, como tasas de cambio desfavorables y persistente incertidumbre económica.

No obstante, anticipa una mejora secuencial gradual y comparables más fáciles en 2026.Este episodio no solo refuerza la posición de Arnault, quien controla alrededor del 48% de LVMH a través de su familia, sino que también señala una posible estabilización en el lujo global.

Con ingresos acumulados de 58.100 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, LVMH se prepara para cerrar el año fortaleciendo su liderazgo, apostando por innovación y expansión en mercados clave.

