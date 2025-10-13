El sobrino de Lady Di consiguió trabajo en Hollywood: Louis Spencer debuta como actor

El vizconde Louis Spencer, sobrino de la princesa Diana de Gales, dio un paso audaz hacia el estrellato. A los 31 años, este aristócrata británico, conocido formalmente como Viscount Althorp, consiguió su primer rol importante en la película independiente “Pinch & Ouch”, una producción que aborda temas sensibles como el abuso sexual en la industria del entretenimiento durante la pandemia de Covid-19.

Bajo el nombre artístico de Louis Lyons —o más precisamente Louis John Lyons, según registros de su agencia—, Spencer interpreta a Sam, el novio del personaje principal Lil, encarnada por la directora y actriz Nicole Kent. La trama, basada en experiencias reales de Kent, sigue a una aspirante a actriz que viaja a Los Ángeles para tomar clases con un supuesto "maestro legendario" que resulta ser un depredador sexual.

El personaje de Spencer advierte a su novia: "Realmente no creo que esto sea una buena idea", antes de que ella emprenda el viaje fatídico. Kent elogió públicamente su desempeño, describiéndolo como "increíble para trabajar y un gran actor", y expresó su esperanza de que este sea solo el comienzo de una carrera prometedora para él.

Este debut no es casual; representa el punto culminante de años de preparación en el mundo de la actuación. Spencer, representado por la prestigiosa agencia Tavistock Wood —que maneja talentos como Dominic West y Lily James—, se graduó en 2022 de la escuela de drama ArtsEd en Chiswick, Londres, donde completó un curso intensivo que lo preparó para roles en pantalla. Antes de eso asistió a la Universidad de Edimburgo, donde cursó estudios generales, aunque su enfoque posterior en las artes escénicas marca un giro hacia una vocación creativa.

Debutará en la película Pinch & Ouch

Su padre, Charles Spencer, el noveno Conde Spencer y hermano menor de Diana, apoyó públicamente esta ambición, declarando en entrevistas pasadas que su hijo "vive en Londres, es actor en una escuela de drama y trabaja increíblemente duro. Quiero que pueda cumplir sus sueños en esa dirección. Es a tiempo completo: hace jornadas de 14 horas".

Esta dedicación contrasta con el perfil bajo que Spencer mantiene, evitando en gran medida los reflectores de la realeza y optando por un nombre artístico para forjar su camino independiente en la industria.

Louis Spencer: una infancia privilegiada como heredero del título familiar

La vida de Louis Spencer estuvo marcada por un trasfondo familiar complejo y privilegiado. Nacido el 14 de marzo de 1994 como el único hijo varón de Charles Spencer y su primera esposa, la modelo Victoria Lockwood (ahora Aitken), creció principalmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tras el divorcio de sus padres en 1997.

La familia se mudó allí en 1995 para escapar del escrutinio mediático, y Spencer asistió al prestigioso Diocesan College, una escuela privada de élite con tarifas anuales de hasta 13.955 libras esterlinas.

Como sobrino de la princesa Diana, es primo hermano del príncipe Guillermo y del príncipe Harry, con quien mantiene un vínculo estrecho, habiendo asistido a eventos como el servicio de Acción de Gracias por los Invictus Games en la Catedral de San Pablo en 2024, uno de los pocos familiares que apoyó públicamente al duque de Sussex en medio de tensiones familiares.

Su herencia aristocrática lo posiciona como heredero aparente del título de Earl Spencer y de la vasta finca de Althorp, un patrimonio de 13.000 acres en Northamptonshire valorado en más de 100 millones de libras esterlinas, que incluye 90 habitaciones, una colección de arte invaluable y la tumba de la princesa Diana.

Aunque tiene tres hermanas mayores —Lady Kitty Spencer y las gemelas Lady Amelia y Lady Eliza—, Spencer heredará Althorp debido a la tradición centenaria de la primogenitura masculina, ya que las reglas de la nobleza inglesa priorizan al hijo varón sobre las hijas, independientemente de su orden de nacimiento.

Louis Spencer

Esta práctica abrió debates sobre equidad de género en la aristocracia británica, pero Charles Spencer defendió su continuidad, argumentando que "si eligiera a Kitty, iría en contra de toda la tradición que acompaña a Althorp. Simplemente es así". La finca, en posesión de la familia Spencer desde 1508, abre sus puertas al público en temporadas para tours, permitiendo visitas a la mansión y jardines que preservan la historia familiar.

El contexto familiar de Spencer añade una capa de profundidad a su elección de “Pinch & Ouch”. Su padre, un historiador y autor, reveló en sus memorias de 2024 haber sufrido abusos sexuales en la escuela Maidwell Hall durante la década de 1970, un tema que resuena con el enfoque de la película en señales de alerta sobre depredadores en entornos de poder.

Esta conexión personal podría haber influido en su decisión de aceptar el rol, aunque Spencer evitó declaraciones públicas al respecto, manteniendo un perfil discreto similar al de su aversión a los paparazzi y eventos de alto perfil.

Nombrado en 2019 como uno de los solteros más elegibles de Gran Bretaña por Tatler, descrito como "el hermano alto y guapo de Lady Kitty Spencer", Spencer fue vinculado ocasionalmente con figuras como la rapera Nicki Minaj, pero prioriza su carrera sobre el escrutinio público.

Hasta ahora, la carrera cinematográfica de Spencer fue discreta, con su graduación de ArtsEd como punto de partida. No tuvo papeles significativos en cine, pero su agencia y su debut sugieren un futuro prometedor en Hollywood. Equilibrar esta ambición con las responsabilidades futuras como custodio de Althorp presenta un desafío único: ¿podrá un actor en ascenso manejar un legado histórico mientras persigue sueños en la pantalla?