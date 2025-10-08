Netflix presentó el nuevo documental de Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y actual diseñadora de moda y empresaria, donde comparte el recorrido de una mujer que, según sus propias palabras, “quería desesperadamente ser amada”.

Dirigido por la cineasta estadounidense Nadia Hallgren, conocida por su documental sobre Michelle Obama en 2020, el proyecto cuenta con tres partes y se estrenará el miércoles por la noche en Londres.

De qué tratará el documental "Victoria Beckham" en Netflix

El documental retrata la trayectoria y los altibajos que marcaron la vida de Victoria Beckham. Durante años, la empresaria fue percibida como una figura fría y distante. “La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!”, dice con humor en el tráiler oficial.

A sus 51 años, Beckham se define como una “niña torpe” que “quería desesperadamente ser amada”, y relata lo complicado que fue introducirse en el mundo de la moda tras la disolución de las Spice Girls.

“La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?”, recuerda la excantante, hoy madre de cuatro hijos, esposa de David Beckham y reconocida diseñadora al frente de un imperio valorado en varias decenas de millones de dólares.

Entre las figuras que participan en la serie se destacan Anna Wintour, exdirectora de Vogue USA, y el diseñador Tom Ford. La producción corre por cuenta de Studio 99, la empresa de su marido, David Beckham.

La serie llega dos años después del exitoso documental de Netflix dedicado a David Beckham, que batió récords de audiencia en el Reino Unido. Actualmente, el exfutbolista es copropietario del Inter de Miami, el club estadounidense donde juega Lionel Messi.

