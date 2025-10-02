Netflix confirmó la producción de una secuela de Peaky Blinders, el drama criminal creado por Steven Knight que se convirtió en un fenómeno mundial. La nueva serie retomará la historia de los Shelby tras la película actualmente en posproducción y se ambientará en la década de 1950 en Birmingham, con dos temporadas ya confirmadas de seis episodios cada una.

El propio Knight aseguró que el proyecto mostrará una ciudad marcada por la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, donde la nueva generación de los Shelby asumirá el control. “Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante, y será una aventura increíble”, expresó el guionista.

La secuela será producida en asociación entre la BBC y Netflix, con un equipo creativo que incluye al actor Cillian Murphy como productor ejecutivo. Aunque el reparto aún no está definido, los realizadores adelantaron que la trama girará en torno a la lucha por el poder en el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham, en un contexto cargado de violencia y ambiciones desmedidas.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores de la serie. “Estamos encantados de embarcarnos en una nueva etapa de Peaky Blinders con nuestros maravillosos socios de Kudos, Garrison Drama y la BBC”, señaló Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix. “Junto con nuestra audiencia global, ¡estamos listos para volver a cautivarlos!”.

Un nuevo capítulo para los Shelby

La secuela de Peaky Blinders tendrá lugar en Gran Bretaña de 1953, en un escenario marcado por la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Birmingham con hormigón y acero. Según la sinopsis oficial, la carrera por el control del megaproyecto de reconstrucción se convertirá en una brutal contienda de dimensiones míticas, con los Shelby en el centro de la historia.

Steven Knight confirmó que la serie no es solo una continuación, sino también una reinvención del universo Peaky. “Este es un nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante”, explicó.

La BBC también celebró la noticia. Lindsay Salt, directora de BBC Drama, destacó: “Esta serie revolucionaria causó un gran impacto cuando llegó a nuestras pantallas hace 12 años y es uno de los dramas más queridos de la BBC. Steven ha vuelto a hacer magia y estamos deseando que sus guiones cobren vida en Birmingham”.

El rodaje se llevará a cabo en los estudios Digbeth Loc. de Birmingham, los mismos que alojaron partes de la película de Peaky Blinders. El proyecto tendrá como productores ejecutivos a Steven Knight, Cillian Murphy, Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan, Mona Qureshi y Toby Bentley.

El fenómeno Peaky Blinders

La serie original de Peaky Blinders se estrenó en 2013 en la BBC y un año después llegó a Netflix, lo que permitió su expansión internacional. Con seis temporadas y el protagónico de Cillian Murphy como Thomas Shelby, la ficción ganó el premio BAFTA a Mejor Serie Dramática y se convirtió en un fenómeno cultural con millones de seguidores en todo el mundo.

Más allá de la pantalla, Peaky Blinders se transformó en una industria propia: inspiró líneas de ropa, libros, videojuegos, un ballet y hasta una producción teatral inmersiva. Ese universo extendido reforzó la influencia de la serie y consolidó a Steven Knight como uno de los narradores más importantes de la televisión británica contemporánea.

El final de la sexta temporada, emitida en 2022, dejó abiertas varias preguntas sobre el futuro de los Shelby, lo que dio lugar a la producción de una película, prevista para estrenarse el próximo año. La secuela televisiva retomará su historia después de ese largometraje, ampliando aún más el legado de la saga.

La participación de Cillian Murphy como productor ejecutivo garantiza la continuidad del espíritu de la serie, aunque todavía no está confirmado si volverá a actuar en esta nueva etapa. Lo cierto es que la apuesta es grande: dos temporadas confirmadas de seis capítulos cada una, con la ambición de repetir –y superar– el fenómeno mundial de la serie original.