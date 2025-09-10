Netflix suma una nueva apuesta a su catálogo de dramas históricos con House of Guinness. Creada por Steven Knight, el mismo detrás de Peaky Blinders, la serie se centra en la familia Guinness, responsable de convertir su cerveza negra en un nombre mundialmente conocido. Con una ambientación en la segunda mitad del siglo XIX, la historia busca centrarse en los conflictos de poder, ambición y traiciones familiares.

La Organización Guinness marcó un antes y un después en Irlanda y, en esta ficción, el relato arranca inmediatamente tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, patriarca del clan y figura clave en el éxito de la cervecería. A partir de ese momento, sus cuatro hijos deberán enfrentar el desafío de sostener y expandir el legado.

“Es la extraordinaria historia de una familia que resulta ser heredera de la cervecería más grande del mundo. Son jóvenes y se les asigna la tarea de hacerse cargo de esta marca increíblemente exitosa. La primera prioridad es: no arruinarla. Y la segunda prioridad es hacer que Guinness sea aún más grande”, explicó Knight en su presentación.

Con estreno confirmado para finales de septiembre de 2025, Netflix lanzará de manera global los ocho episodios que componen la primera temporada. A continuación, todos los detalles de la trama, el reparto y lo que se sabe hasta ahora sobre este drama que busca convertirse en la nueva Peaky Blinders.

¿De qué trata House of Guinness?

La serie retrata una historia épica inspirada en una de las dinastías más famosas y duraderas de Europa: la familia Guinness. Ambientada en Dublín y Nueva York en el siglo XIX, el relato comienza tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, el hombre que llevó a la cervecería al éxito absoluto, y muestra cómo su testamento impacta en el futuro de sus hijos Arthur, Edward, Anne y Ben.

Knight reveló que la serie pone el foco en la intensidad de este clan “naturalmente salvaje” y en las tensiones internas que se despiertan tras heredar una de las empresas más grandes del mundo. “Estoy asombrado de su entusiasmo por la vida, su deseo de vivir, a menudo literalmente”, señaló el creador.

Louis Partridge interpreta a Edward Guinness.

Un aspecto clave de la historia es la administración conjunta de la cervecería, que Sir Benjamin dejó en manos de Arthur y Edward. “Se les otorgó la responsabilidad por razones muy interesantes... Antes de que [su padre] muriera, los encadenó deliberadamente en la conducción de la cervecería. Descubrirán por qué cuando vean la serie”, adelantó Knight.

Con una mezcla de drama familiar, poderío socioeconómico y ambientación histórica, House of Guinness abordará temas de lealtad, ambición y supervivencia, con un tono similar al que convirtió a Peaky Blinders en un fenómeno mundial.

El elenco de House of Guinness

El reparto combina figuras jóvenes con actores reconocidos. Los protagonistas son Anthony Boyle (Masters of the Air) como Arthur Guinness, Louis Partridge (Enola Holmes) en el rol de Edward, Emily Fairn (Black Mirror) como Anne y Fionn O’Shea (Normal People) como Ben.

Además, completan el elenco James Norton (Happy Valley), Niamh McCormack, Seamus O’Hara, Michael McElhatton (Game of Thrones), Dervla Kirwan, Danielle Galligan (Shadow and Bone), Jack Gleeson (Game of Thrones), entre otros.

Según Knight, los hermanos Arthur y Edward serán el “corazón” de la serie. La relación entre ambos marcará buena parte de la tensión narrativa, en un contexto en el que cada decisión personal tendrá repercusiones políticas y económicas para Irlanda.

La Organización Guinness marcó un antes y un después en Irlanda.

Cuándo se estrena House of Guinness en Netflix

La primera temporada de House of Guinness contará con ocho episodios y llegará a la plataforma el 25 de septiembre de 2025. Será un lanzamiento global, por lo que se estrenará en Argentina y en el resto de los países en simultáneo.

El showrunner Steven Knight, junto a Kudos, la productora detrás de SAS: Rogue Heroes, apostó a esta ficción histórica tras el éxito de sus trabajos anteriores. Tom Shankland dirigió cuatro episodios, mientras que Mounia Akl se encargó de otros dos.

