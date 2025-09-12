Suspenso, acción y crímenes son los géneros que dominan el ranking de Netflix desde hace tiempo con cada nuevo estreno. Ahora, el servicio de streaming más visto del mundo apuesta por una nueva ficción protagonizada por Keira Knightley, junto a reconocidas figuras como Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw y Kaya Scodelario.

La historia promete atrapar a la audiencia con la película “La mujer del camarote 10”, basada en la novela de Ruth Ware publicada en 2016. El film tiene una duración de 1 hora y 32 minutos y fue dirigido por el reconocido cineasta Simon Stone.

¿De qué trata La mujer del camarote 10 en Netflix?

La trama sigue a Laura Blacklock, una periodista que, durante un crucero de lujo, se convierte en testigo de un asesinato que nadie más parece creer. A partir de allí, la protagonista deberá descubrir la verdad mientras es acechada por el asesino, poniendo en riesgo su propia vida.

Al comienzo de la excursión todo parece normal: un ambiente exclusivo, accesible solo para la clase alta. Sin embargo, la calma se quiebra cuando Laura escucha un grito desesperado y ve caer a una mujer desde el camarote N°10.

Tras dar aviso a la tripulación, le aseguran que ese camarote nunca estuvo ocupado. De allí surgen los grandes interrogantes que atraparán al espectador: ¿esa mujer estaba en el barco sin permiso? ¿O alguien intenta ocultar un secreto mucho mayor?

En medio de la confusión, la periodista interpretada por Keira Knightley deberá arriesgarlo todo para revelar quién fue el asesino y cuál es la verdad detrás del misterioso crimen.

Cuándo es el estreno de La mujer del camarote 10 en Netflix

La película La mujer del camarote 10 se estrenará el próximo 10 de octubre en Netflix.

