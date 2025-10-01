Así es "Jay Kelly", la nueva película que une a George Clooney y Adam Sandler en un viaje inesperado

El 2025 suma uno de los estrenos más comentados del año. Se trata de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach, cineasta nominado al Oscar que vuelve a trabajar con Netflix tras títulos como Marriage Story y White Noise. La producción tiene como protagonistas a dos figuras icónicas de Hollywood, George Clooney y Adam Sandler, y se estrenará en salas selectas el 14 de noviembre, antes de su lanzamiento global en la plataforma el 5 de diciembre.

El guión fue coescrito por Baumbach y la actriz Emily Mortimer, quien también aparece en la película. La producción cuenta con el respaldo de David Heyman (Harry Potter, Marriage Story) y Amy Pascal (Mujercitas, Spider-Man: No Way Home), lo que refuerza las expectativas de que se convierta en uno de los títulos más destacados del catálogo de fin de año.

El proyecto marca un cruce inusual entre Clooney, más identificado con dramas de prestigio, y Sandler, el rey de la comedia hollywoodense, quienes se unen en una historia que busca equilibrar el humor con el peso emocional. “Todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo”, anticipa la sinopsis oficial, dejando entrever que la trama va más allá del retrato de una estrella de cine.

Baumbach, reconocido por su estilo intimista y sus diálogos filosos, contó que la película fue pensada como una “comedia desgarradora”. Según explicó en el Festival de Cine de Nueva York, trabajar con Clooney era un deseo pendiente desde hacía dos décadas: “Me dijo: ‘Tenés suerte de que acepte, porque solo hay unas tres personas en la Tierra capaces de interpretar este papel’”.

¿De qué trata Jay Kelly?

La historia sigue al célebre actor de cine Jay Kelly (George Clooney) y a su inseparable manager Ron (Adam Sandler) mientras emprenden un viaje por Europa que, lejos de ser un simple recorrido de trabajo, se convierte en un proceso de reflexión personal. Durante el camino, ambos personajes deben enfrentarse a las decisiones que tomaron, las relaciones que descuidaron y el legado que quieren dejar.

El tráiler deja entrever momentos de humor y de introspección. “¿Sabés lo difícil que es ser vos mismo? Probalo”, dice Clooney en uno de los diálogos centrales del adelanto. La película combina paisajes europeos, escenas íntimas de conversaciones y un tono que oscila entre la ligereza y la melancolía.

George Clooney interpreta a un actor de cine llamado Jay Kelly.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Clooney reconoció que la distancia entre su vida y la del personaje fue lo que lo atrajo al proyecto: “Cuando leí el guion, pensé en dos cosas: que sabía cómo interpretarlo, pero también me emocionó mucho no haber vivido una vida de arrepentimiento, que es lo que este hombre enfrenta a sus 64 años”.

Por su parte, Baumbach describió el film como una exploración del éxito y sus consecuencias: “También trata sobre las personas que han dedicado gran parte de su vida al protagonista, como su manager o su publicista. Todos los personajes, en mayor o menor medida, se enfrentan a la misma pregunta: ‘¿Cómo queremos pasar nuestras vidas?’”.

El tráiler también destaca la relación de Jay con su hija (Grace Edwards), en un vínculo que atraviesa la película y que funciona como eje de sus dilemas emocionales.

Elenco estelar y colaboraciones inesperadas

La película cuenta con un reparto de lujo encabezado por George Clooney y Adam Sandler. Clooney llega tras títulos como The Midnight Sky y Ticket to Paradise, mientras que Sandler continúa consolidando su versatilidad tras el éxito de Uncut Gems y Hustle.

El elenco incluye a nombres de primera línea como Laura Dern (Marriage Story), Billy Crudup (Almost Famous), Riley Keough (Daisy Jones & The Six), Patrick Wilson (The Conjuring), Jim Broadbent (Gangs of New York), Eve Hewson (Flora and Son), Greta Gerwig (Frances Ha) y Emily Mortimer, que además de coescribir el guion interpreta un papel clave.

Durante la promoción, Baumbach explicó que escribió el personaje de Ron pensando en Sandler: “Quería capturar la generosidad y la lealtad que él tiene hacia las personas de su vida”. Sandler respondió con humor: “Tengo un montón de gente que trabaja conmigo y de la que pude robar cosas para el papel: managers, agentes, publicistas… y el dolor que sienten cada vez que hablan conmigo”.

Los críticos aseguran que la dupla de Clooney y Sandler será uno de los grandes atractivos de la película.

Laura Dern también aportó su propia mirada sobre la historia, destacando la figura de los publicistas en la carrera de los actores: “He tenido la misma desde los 19, justo después de Terciopelo Azul. Es otra figura de madre, hermana y mejor amiga que te acompaña en el camino”.

La dinámica entre Clooney y Sandler, según los críticos que ya vieron los primeros pases, será uno de los grandes atractivos de la película. El contraste entre el carisma serio de Clooney y la calidez cómica de Sandler promete convertirse en uno de los dúos más recordados de los últimos años.