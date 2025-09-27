Netflix presentó nuevos estrenos en las últimas semanas, entre ellos películas románticas, ideales para disfrutar en un día de lluvia. Una de las más destacadas es “De amor y otras drogas”, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, disponible en el servicio de streaming.

La película está basada en el libro de ficción de 2005, “Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman”, escrito por Jaime Reidy. Su duración es de 1 hora y 52 minutos y combina todos los elementos de entretenimiento: drama, humor, relaciones humanas, sexo y un toque de realidad farmacéutica.

De qué trata “De amor y otras drogas” en Netflix

Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) es un comerciante de medicamentos, atractivo y mujeriego, que tras perder su trabajo en una tienda electrónica, decide incursionar en el mundo farmacéutico. Su objetivo es promocionar el antidepresivo Zoloft, aunque sus primeros esfuerzos resultan fallidos. Sin embargo, cuando surge la oportunidad de vender Viagra, el medicamento se convierte en un éxito rotundo.

Al mismo tiempo, Jamie conoce a Maggie Murdock (Anne Hathaway), una artista que padece parkinson en etapa temprana. Lo que comienza como una relación casual, se transforma gradualmente en un vínculo profundo y emocional.

La película recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, tiene un 49% de aprobación basado en 170 reseñas, con una puntuación promedio de 5.8/10.

Quiénes forman parte del reparto de "De amor y otras drogas" en Netflix

"De amor y otras drogas" está protagonizada por Jake Gyllenhaal como Jamie Randall,

Anne Hathaway como Maggie Murdock, Oliver Platt como Bruce Winston, Hank Azaria como Dr. Stan Knight, y Josh Gad como Josh Randall.

