Netflix estrenará en tres partes la quinta temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma de streaming. Aunque, antes de su estreno, los fanáticos podrán sumergirse en las cuatro temporadas a partir del 29 de septiembre.

Cuándo es el estreno de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix

La quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre. Cada volumen se estrena a las 21 hs ARG.

De qué tratará la quinta temporada de Stranger Things en Netflix

La quinta temporada de Stranger Things comenzó en otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él desapareció sin dejar ningún rastro.

Sin embargo surgen más problemas, el gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, tiene la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

Quiénes forman parte de Stranger Things en Netflix

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").

