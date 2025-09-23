La princesa Marta Luisa de Noruega y su esposo, el controvertido chamán estadounidense Durek Verrett, se encuentran en el centro de un escándalo mediático tras el estreno de su documental en Netflix, Rebel Royals: An Unlikely Love Story. Desde su publicación, la pareja fue acusada de “incumplir” el acuerdo alcanzado con la familia real noruega, mientras que Durek publicó anoche una extensa declaración en Instagram asegurando que sus palabras habían sido “tergiversadas por los medios”.

El conflicto surgió cuando el film mostró imágenes del príncipe heredero Haakon conversando con Durek, pese a que su acuerdo de salida de la realeza prohíbe cualquier referencia a los miembros de la Casa Real en “producciones mediáticas”. Además, el chamán hizo acusaciones contra sus suegros, el rey Harald V y la reina Sonja, alegando que no hicieron “nada para ayudarme" frente a la cobertura ofensiva de la prensa, que incluso incluyó insultos raciales.

Durek aseguró que los miembros de la familia real “me miraban como si estuviera loco cuando decía que había racismo” y que solo comenzaron a prestarle atención después de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah en 2021. Sin embargo, en su reciente aclaración, insistió: "Lo que dije en el documental de Netflix sobre mi suegro (el Rey) que desconocía el racismo ha sido tergiversado por los medios. Permítanme ser claro sobre lo que quise decir".

Y añadió: "En la cultura estadounidense, cuando decimos que alguien no conoce el racismo, a menudo significa que no lo ha experimentado de la misma manera que nosotros o que no comprende la profundidad de su impacto. No significa que sea ignorante o cruel. Significa que su experiencia de vida es diferente. El lenguaje cultural no siempre se traduce de la misma manera!".

En su declaración, el chamán también afirmó que "ama profundamente" al rey y a la reina. "Tenemos una relación sólida y respetuosa. Nos han apoyado a mí y a mi esposa en todo y compartimos un gran amor y comprensión. No soy una víctima ni me interesa fingir serlo… Los medios pueden distorsionar las palabras para crear una historia, pero la verdad es simple. Mi familia y yo nos mantenemos unidos en el respeto y el amor, y eso es lo que más importa”, aclaró.

La controversia también se intensificó porque la pareja había sido advertida de no emplear el título de Princesa ni referirse a miembros de la Casa Real en producciones mediáticas o comerciales. Tras la reacción negativa, ambos emitieron un comunicado conjunto reconociendo la gravedad de la situación y comprometiéndose a “avanzar de manera constructiva” sin aceptar preguntas de la prensa que pudieran considerarse un incumplimiento del acuerdo.

La polémica con la familia real

El documental mostró situaciones que generaron tensiones con la Casa Real noruega. Guri Varpe, responsable de comunicaciones, declaró: "La Casa Real desea una distinción más clara entre las actividades de la Princesa Märtha Louise y Durek Verrett y la Casa Real. Este será el tema de futuras conversaciones". Incluso, el clip del príncipe heredero Haakon durante la boda fue eliminado tras la solicitud de la Casa Real, que se reservó el derecho de no ser filmada en situaciones exclusivas.

Además, Durek se había quejado de que sus suegros “no harían nada” para ayudarlo ante insultos raciales en la prensa. Según relató, solo después de la entrevista de Harry y Meghan con Oprah recibieron atención del Rey: “Cuando dije que sí, dijeron: 'Está bien, tenemos que tener una conversación familiar'. Mi familia me dijo: 'No quieren hablar de esto porque no quieren tratarte así. Quieren tener una conversación familiar porque temen que seas el próximo en Oprah'”.

Desde su compromiso en 2022, Martha Louise enfrentó presión para renunciar a su título tras revelarse las creencias “controvertidas” de Durek. Aunque renunció a sus altos cargos en la familia real, el monarca le permitió conservar el título, pero reiteró que no podría usarlo comercialmente junto a Durek. Antes de la boda, la princesa había utilizado su nombre de “princesa” para vender productos, incluyendo ginebra y ropa, a pesar del acuerdo.

El episodio también refleja la complejidad de las creencias espirituales de la princesa y su esposo, las cuales son consideradas un tabú en Noruega. Marta Louise destacó que recibió la mayor crítica en el país por sus prácticas y decidió dar un paso atrás respecto a su imagen pública. Aseguró: “Creo que soy probablemente la persona en Noruega que ha recibido más críticas”.

El choque cultural y las diferencias con la familia real se profundizaron por la actitud de Durek, quien aseguró que se sintió incómodo con el protocolo noruego, criticó la “conversación plana” en eventos reales y admitió que los padres de Marta Louise “odiaban" su ropa al conocerlo por primera vez.

Rebel Royals: el documental que desató la polémica

Rebel Royals: An Unlikely Love Story ofrece una mirada íntima a la historia de amor entre Marta Louise y Durek Verrett. La producción documenta desde sus preparativos para su boda en Geiranger hasta su convivencia con la controversia mediática. El documental muestra a Durek criticando el protocolo real y relatando momentos incómodos en la vida de la princesa, lo que generó comparaciones con Harry y Meghan, que enfrentaron situaciones similares en el Reino Unido.

En la serie, el chamán se mostró aburrido en eventos reales y expresó su dificultad para integrarse, incluso siendo corregido por la princesa de Bélgica al dirigirse a ella incorrectamente. Durek admitió: “Quiero decir que prácticamente todo lo que hice estuvo mal. Y siempre le hacían saber a Marta que yo estaba equivocado”. La producción también reveló que su relación con los futuros suegros no era cálida ni cercana: “Fue como decir: '¿Por qué estás con este tipo?'”.

El documental incluyó la preparación de la boda, la interacción con amigos y familiares, y la gestión de la atención mediática sobre sus creencias espirituales. Sin embargo, allí Durek también compartió su visión sobre querer una boda real “porque voy a ser un miembro de la realeza” y sus deseos de una ceremonia visualmente impactante.

