Harry y Meghan volvieron a seducir a Netflix: tras el fracaso inicial, nuevo acuerdo pero con otras condiciones

Tras meses de especulaciones sobre el futuro de su relación, los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, anunciaron un nuevo acuerdo con Netflix para el desarrollo de proyectos de cine y televisión, pero con condiciones más limitadas.

La pareja, distanciada de la Casa Real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental "Harry & Meghan" y la serie "With Love, Meghan", en la que la duquesa de Sussex aparece como experta en tareas domésticas. La serie tendrá una segunda temporada y un especial de Navidad previsto para diciembre.

Un nuevo capítulo en la relación entre Netflix y los duques de Sussex

Esta extensión de su alianza, que comenzó en 2020, representa un nuevo capítulo en su trayectoria post-real. Sin embargo, el acuerdo no está exento de cambios significativos, marcando una evolución en la estrategia comercial de la pareja y de la propia plataforma de streaming.

Desde que se apartaron de sus funciones reales, Harry y Meghan buscaron establecer su propia identidad y empresa en Estados Unidos, con el objetivo de lograr la independencia financiera. Este camino estuvo marcado por acuerdos de alto perfil con resultados mixtos.

En 2020, firmaron un contrato multimillonario con Netflix valorado en 100 millones de dólares a través de su productora Archewell Productions.

El acuerdo original prometía una amplia gama de contenido, desde documentales hasta series de ficción y programas infantiles. Sin embargo, la producción fue más limitada de lo esperado.

Sus proyectos más notables fueron la aclamada docuserie "Harry & Meghan", que batió récords de audiencia, y el documental "Heart of Invictus". Por otro lado, la serie "Live to Lead" tuvo un impacto menor.

El nuevo acuerdo, descrito por CBS News como un "first-look deal", difiere del anterior. En lugar de un contrato exclusivo que cubre todos los proyectos, este modelo le da a Netflix la primera opción sobre las ideas de Archewell. Si las rechaza, la pareja puede ofrecerlas a otros estudios. Según Sky News, es un "arreglo menos prestigioso" y menos lucrativo, aunque ofrece más flexibilidad.

Meghan Markle expresó en un comunicado: "Estamos orgullosos de extender nuestra asociación con Netflix y expandir nuestro trabajo juntos para incluir la marca 'As Ever'".

En 2020, además de Netflix, firmaron un acuerdo con Spotify, que terminó en fracaso y fue cancelado en 2023 tras una sola temporada del podcast "Archetypes". The Guardian lo calificó como un "fracaso de alto perfil".

En contraste, el éxito de "Harry & Meghan" fue incuestionable: el debut documental más visto en la historia de Netflix, según la propia plataforma.

Recientemente, Meghan lanzó su marca de estilo de vida "As Ever" en asociación con Netflix. El programa de cocina "With Love, Meghan" y los productos asociados han sido un éxito comercial, agotando colecciones en horas.

Este enfoque en marcas personales y productos parece ser una nueva dirección para la duquesa, que busca mejorar su imagen pública pero sigue siendo uno de los miembros más impopulares de la familia real británica.

La renuncia de los duques de Sussex a sus roles reales en 2020, conocida como "Megxit", conmocionó a la monarquía británica. La decisión, motivada por la búsqueda de independencia y escapar del escrutinio mediático, marcó el inicio de su vida en California.

En entrevistas explosivas, la pareja habló sobre los desafíos dentro de la realeza, incluyendo acusaciones de racismo y falta de apoyo.