Qué se sabe sobre la salud de Phil Collins tras ser operado en una rodilla

El ex baterista y cantante de Génesis, Phil Collins no se encuentra en cuidados paliativos, tal como aseguraban versiones que se viralizaron en los últimos días y encendieron la preocupación de sus fanáticos. La información fue desmentida por su representante, Louise T, quien confirmó que el músico está hospitalizado, pero por una operación de rodilla. “No se encuentra ni cerca de morir”, remarcó la vocera, en un intento de frenar la ola de rumores infundados.

El artista, de 74 años, se retiró de los escenarios en 2022 tras una serie de problemas de salud que arrastra desde hace más de una década. Collins padece el llamado “Síndrome del pie caído”, que afecta su movilidad, y dificultades en las manos y las rodillas. También fue sometido a varias operaciones de columna como consecuencia de una lesión medular sufrida en 2007, lo que derivó en daños nerviosos permanentes.

Su último concierto fue el 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres, que marcó también la despedida definitiva de Genesis. En aquella ocasión, Collins interpretó sus canciones sentado, acompañado por su hijo Nic en la batería. “Es la última parada de la gira y el último show de Genesis”, dijo entonces, confirmando que ya no podría seguir tocando debido a sus limitaciones físicas.

La alarma de los últimos días se potenció por declaraciones que el músico dio a la revista Mojo en febrero, donde reconoció: “El problema es que he estado enfermo, muy enfermo”. También comentó que ya no tiene la motivación para volver al estudio de grabación. Estas frases fueron utilizadas fuera de contexto para sostener la falsa versión de que se encontraba al borde de la muerte.

A la confusión se sumó otra fake news: una imagen generada con inteligencia artificial en la que se veía a un supuesto Collins moribundo escuchando a Paul McCartney tocar “Hey Jude” junto a su cama. La escena, completamente inventada, fue compartida masivamente en redes sociales y conmovió a miles de usuarios antes de ser desmentida.

Collins, ícono de la música pop y rock de las últimas cinco décadas, atraviesa un retiro forzado por su estado de salud, pero su representante dejó en claro que, más allá de las dificultades físicas, no hay un cuadro terminal. Sus seguidores, mientras tanto, esperan que la recuperación de su reciente operación le permita seguir activo, aunque sea lejos de los escenarios.

Además de lo ocurrido con Phil Collins, no es raro que circulen rumores falsos o teorías conspirativas en torno a la salud o la muerte de músicos de rock. Un ejemplo reciente es el caso de Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio pasado a los 76 años, y cuya familia debió salir a desmentir diversas versiones que se viralizaron en redes sociales.

En los días posteriores a su muerte, comenzaron a difundirse afirmaciones infundadas que sugerían que el cantante británico habría decidido acabar con su vida de manera voluntaria, incluso apuntando a un supuesto “suicidio asistido” en el que habría participado su familia. Estas teorías causaron profunda indignación en Sharon Osbourne y sus hijos, quienes calificaron las acusaciones como “repugnantes” y carentes de credibilidad.

La desinformación se vio agravada por videos generados con inteligencia artificial, que mostraban a Ozzy supuestamente confesando haber elegido morir en sus propios términos luego de su último concierto. Estas imágenes fueron rápidamente rechazadas por personas cercanas al artista, que aseguraron que estaba en buen estado emocional y con proyectos a futuro en marcha.

La familia también destacó el fuerte apoyo mutuo que Ozzy y Sharon mantuvieron durante sus últimos años, en los que el músico enfrentó problemas de salud como el Parkinson y diversas lesiones físicas. Sharon Osbourne fue un pilar fundamental para él, acompañándolo en sus momentos más difíciles y ahora enfrentando el duelo tras la pérdida del cantante.

