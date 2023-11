El Génesis de Peter Gabriel revivirá en el Gran Rex con las fieles versiones de Genetics

El próximo 5 de diciembre en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) Genetics, la banda integrada por Daniel Rawsi en batería, percusión y voz; Horacio Pozzo en teclados y guitarra; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; Leo Fernández en guitarra y Tom Price en voz, flauta y percusión, estará interpretando uno de los discos más emblemáticos de Génesis: Selling England by a Pound, que cumple 50 años de su edición original. Para conocer más sobre esta propuesta conversamos con uno de estos eximios músicos (hay que serlo para interpretar estas canciones setentistas en vivo tal como sonaron originalmente), hablamos con Pozzo sobre el amor por una banda original y prolífica integrada entre 1970 y 1975 por Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett y Phil Collins. Y esto es lo que relató sobre sus diferentes acercamientos a su música:

"Nos focalizamos más en la música y en tocar bien esos temas icónicos -explica Horacio-. Cada uno se aprende su parte y enfrenta los desafíos individuales. Como sin partituras bastante complicadas es difícil aburrirse, por lo menos para mi, que tengo que estar alerta y estudiar. En el caso de Selling England by a Pound, es particularmente un disco de Genesis donde hay un nivel de complejidad muy alto. Y a veces se complica reproducir los cambios de sonido, algo que se hizo en estudio. Eran cinco tipos en una sala de ensayos, tenían 23 años; después lo llevaron al disco y es muy prolijo, tiene sus sobregrabaciones. Lleva tiempo hacerlo bien. Presentaremos el disco completo, que son 45, 50 minutos y también tocaremos otros temas de la banda de esa época. Abriremos con canciones conocidas, después, en la mitad del show, haremos el disco completo tal como es. Nos gusta hacerlo así y para los argentinos, que nunca vimos ese show en vivo, va a ser especial".

¿Hablando del público, cómo es el que los sigue con esta formación de Genetics que ya tiene 12 años? "Hay una gran mayoría de público que escuchó estas canciones en los '70, gente de entre 50 y 70 y pico. También vienen los que les mostraron esta música a sus hijos y los acompañan. Hay menos mujeres que hombres y un segmento de gente joven que estudia música y llegan atraídos por esos locos sonidos que hacían en los '72. Para ellos es algo novedoso y verlo en vivo tiene un gran atractivo. En vivo ocurre otra cosa entre el público y los músicos que están en el escenario: todos tenemos ganas de ver cómo suena en vivo. Con respecto a la puesta, somos flexibles; en algunos shows hemos sido un poquito más sencillos y en otros hacemos algo diferente. En este caso el aire general del concierto tendrá que ver con la iluminación parecida a la de la época. Y el rol del cantante, Tomás Price, que como parte de su show tiene ganas de ponerse la flor y disfrazarse como hacía Peter Gabriel, cosa que nosotros no hacemos como ejecutantes. A mí me daría mucha impresión hacerlo. Pero hay que reconocer que el Genesis de los '70 la figura de Gabriel era muy visual. Tengo al teoría de que no hubiera disfraces en nuestro show la gente vendría igual", finaliza el tecladista.

Los fans felices de aprovechar la oportunidad de experimentar en vivo esta música. Encontrá acá más info sobre las entradas.