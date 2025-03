Antonio Gasalla, el icónico humorista argentino, falleció este martes 18 de marzo a los 84 años tras luchar contra una dura enfermedad. Nacido el 9 de marzo de 1941 en Ramos Mejía, el intérprete dejó un legado imborrable en la televisión, el teatro y el cine nacional. Sin embargo, un detalle sorprendente de su vida vuelve a cobrar relevancia: hace más de una década, predijo el año de su muerte a través de la astrología.

La calle Corrientes, de luto: falleció Antonio Gasalla

Antonio Gasalla y su escalofriante predicción sobre la muerte

En una entrevista con Clarín, Gasalla fue consultado sobre su relación con la muerte. Su respuesta dejó atónitos a muchos: “No, hasta averigüé en qué año me voy a morir”, afirmó el actor, dejando en claro su profundo interés por la astrología.

Si bien no reveló una fecha exacta, explicó que su vínculo con los astros lo llevó a investigar sobre su destino: “Tengo un vínculo grande con la astrología desde hace mucho. Empecé a estudiar y, en el fondo, si hay algo que no cambia es el trayecto de los planetas. Me vinculé con astrólogos en distintos lugares”.

Para Gasalla, los movimientos de los astros influyen en la vida cotidiana. “Cuando estás al borde del río y ves que el río se va, es porque se va la luna. Un embarazo tiene nueve lunas, los humores del cuerpo son líquidos y están manejados por la luna”, detalló en aquella entrevista.

Los últimos años de Antonio Gasalla

Su salud se deterioró en el último tiempo. Su hermano, Carlos Gasalla, había confirmado que el actor estaba bien cuidado, pero que su enfermedad lo había debilitado.

Sin embargo, este martes 18 de marzo se conoció la triste noticia de su partida. La noticia fue anunciada en la cuenta oficial de Multiteatro Comafi en la red social X: "La noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia”.

Gasalla venía atravesando problemas de salud desde hace meses, con reiteradas internaciones. Lo último que se supo de él fue que había recibido el alta médica, tras haber estado internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo, debido a un cuadro de deshidratación severa y una preocupante baja en sus niveles de glóbulos rojos.

Un mes antes, el actor había sido hospitalizado por un episodio similar, y en junio pasado, debió permanecer internado dos semanas debido a una neumonía severa que agravó su delicado estado de salud.

