El médico de "Locomotora" Oliveras reveló cómo fue la cirugía de urgencia y qué ocurrirá en el posoperatorio

La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, que fue víctima de un ACV isquémico el pasado lunes 14 de julio, sigue en una situación muy compleja luego de la operación de urgencia que le realizaron el miércoles. El médico que realizó la cirugía de urgencia a Oliveras tras su accidente cerebrovascular isquémico, José Carlos del Sastre, habló este jueves sobre el estado de salud de la paciente. “Ella aparentemente había mejorado y estaba evolucionando bien, pero no quita que la evolución pueda pegar un giro como el que pegó", dijo el doctor.

Luego, en diálogo con AIRE, se refirió a las complicaciones derivadas del cuadro inicial, explicando que “su organismo reaccionó ante la falta de oxígeno en una zona del cerebro”, lo que provocó una “inflamación que comenzó a comprometer áreas sensibles”, por lo que se decidió realizar una cirugía para aliviar la presión interna en el cráneo, permitiendo, de esa forma, que el cerebro tuviera el espacio suficiente para estabilizarse.

ACV y demencia: las dos enfermedades más comunes del cerebro y cómo evitarlas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esta es una cirugía que no tiene que ver, en forma primaria, con su ACV isquémico, sino que es una maniobra de salvataje por la complicación. Son dos cosas distintas. Esto no significa que se curó del ACV isquémico o que tuvo inferencia, sino que es secundario a una mala evolución de su condición”, detalló Del Sastre.

El médico también habló del posoperatorio de “La Locomotora”: "Hay que esperar a ver cómo responde el cerebro a los cambios de presión, de pasar de estar comprimido a descomprimirse. Pero ella está monitorizada las 24 horas con un control constante y está sedada para que esté en asistencia respiratoria mecánica y ese cerebro quede relajado. Normalmente, se le ven las pupilas para ver cómo reaccionan, si están reactivas, o si dilata una más que otra. También, cada tanto se le realiza un eco doppler transcraneal, el cual muestra el flujo del cerebro y signos indirectos de si evoluciona bien o no”, detalló.

Justificó estas medidas diciendo: “El motivo por el cual hay un seguimiento exhaustivo de la paciente es para evitar una mayor inflamación del cráneo, ya que su cerebro tiene que tratar de tolerar y de no seguir para no comprimir”. Cerrando la entrevista, Del Sastre no quiso dar un pronóstico sobre la exboxeadora: “Recién pasadas las 72 horas se puede llegar a tener una aproximación del avance y evolución que podrá mostrar”.

Qué dijo el director de la clínica donde está internada "La Locomotora"

Bruno Moroni, director del Hospital Cullén, donde se encuentra internada la deportista, habló este jueves con la prensa y declaró que “se encuentra estable clínicamente, con un pronóstico reservado en estado crítico".

Y agregó: "En estas primeras 24 horas es trascendental la estabilidad clínica, el control y el monitoreo neurológico que se está haciendo permanentemente”.

En referencia a la cirugía que se le realizó a Oliveras, el médico también explicó: “Fue para que la hipertensión no comprometa otras partes del cerebro. Se tuvo que hacer la práctica quirúrgica que significó un cambio en lo que se venía haciendo. Se va controlando con todos los recursos disponibles y médicos de salud”.