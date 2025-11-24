Las novedades de Netflix en diciembre de 2025: todas las películas, series y documentales que llegan a la plataforma

Como cada mes, Netflix amplía su catálogo con la llegada de nuevos títulos que estarán disponibles en el mes de diciembre. La plataforma incluirá opciones nacionales, ficciones internacionales, documentales y reality shows.

Producciones argentinas

Entre las producciones nacionales se destaca Lali: la que gana en el tiempo, a estrenar el 4 de diciembre. Este documental acompaña a la cantante en su regreso después de varios años alejada de los escenarios. El 15 del mismo mes se lanza en la plataforma Vientos de Agua, serie que narra la historia de José Olaya, un minero español que emigra a Argentina en 1934 y la historia de su familia.

Lali: la que gana en el tiempo, a estrenar el 4 de diciembre

El mismo día llegará a Netflix Elsa y Fred, que muestra el amorío de un viudo en Madrid. El 19 de diciembre se suma Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri, una historia que narra las dificultades que tiene una mujer trans en conseguir trabajo dentro de un pueblo.

Lo que no te podes perder en Diciembre

La plataforma guarda uno de sus platos fuertes para este mes y lanzará Stranger Things: Temporada 5- Volumen 2/El Final. Los nuevos capítulos se podrán ver entre el 25 y 31 de diciembre, ya que se largarán uno por día.

Stranger Things: Temporada 5- Volumen 2/El Final

También es imperdible el estreno de Jay Kelly (de Noah Baumbach) el 5 de diciembre, que muestra a una estrella de cine en un viaje por Europa, donde el pasado y su presente se interpondrán. El 12 se lanzará Wake Up Dead Mean: un misterio de Knives Out: en una iglesia del pueblo, el detective Benoit Blanc se une a un sacerdote para investigar un crimen.

Series en diciembre

El 4 del mes se suma Estado de Fuga 1986, un drama inspirado en una masacre que sacudió a la Bogotá de los años 80. El 11 de diciembre se lanzará Hombre vs Bebe: Al legendario comediante Rowan Atkinson le espera otra caótica experiencia cuidando una casa, esta vez durante Navidad.

Emily en París: temporada 5

Un día antes, se estrenará la temporada 2 de Accidente: a un año de la tragedia que marcó a cuatro familias, el dolor persiste mientras nuevos secretos salen a la luz. Sin embargo, la novedad en esta sección es el lanzamiento de la quinta temporada de Emily en París: la joven busca reinventarse en Roma, pero cuando el amor, el trabajo y la lealtad se interponen en su camino, la dolce vita se transforma en un caos.

Películas en diciembre

A principio de mes aterrizaran dos películas relacionadas a la navidad: El Secreto de Santa el 3 de diciembre y el 5 La Navidad en sus manos 2. El primero se sumará a Netlfix Revenant: El Renacido: En la década de 1820, un cazador lucha por sobrevivir para vengarse de un despiadado mercenario que lo abandonó a su suerte junto al río Misuri. Esta película le valió a Leonardo DiCaprio si primer premio Oscar.

Elvis

Lo esperado en esta sección es la película Elvis, que contará cómo el cantante descubre el mundo de la fama y la fortuna como el rey del rock and roll, mientras lucha para escapar del control de su controvertido representante. Protagonizada por Austin Butler, se estrenará en Netflix el 2 de diciembre.

Documentales en diciembre

El 5 de diciembre se llegará a la plataforma The New Yorker cumple 100 años, mientras que el 10 se estrenará Simon Cowell: el próximo acto. El famoso ejecutivo musical quiere formar la próxima banda de chicos número uno y lo arriesga todo en el proceso. ¿Podrán los candidatos demostrar que Simon aún tiene el toque de Midas?

The New Yorker cumple 100 años

El 26 de diciembre se presentará un documental para seguir la carrera del legendario periodista Seymour Hersh, quien investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak: Cover-Up: un periodista en las trincheras.

Finalmente, como novedad reveladora, el 30 del mes entrante aterrizará Ricky Gervais: Mortality. Gervais afronta su mortalidad en este especial de stand up lleno de honestidad y humor negro sobre su vida, la muerte y el estado actual del mundo.

