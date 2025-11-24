La tensión entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine no es nueva. Ambas llegaron al Congreso por La Libertad Avanza (LLA), aunque ahora ocupan espacios diferentes, con Pagano en el bloque Coherencia. El cisma, lejos de terminar las peleas, las reavivó. Ahora, el conflicto resurgió por la situación de Lorena Villaverde, senadora electa en Río Negro, quien enfrenta una impugnación impulsada sobre todo por el Partido Justicialista (PJ), que la acusa de supuesta falta de “idoneidad moral”, basada en presuntos vínculos con el narcotráfico y antecedentes judiciales tanto en Argentina como en el extranjero.

A través de su cuenta de X, Lemoine acusó: “Todo aquel que se junta con Pagano termina operando SUCIO contra Javier Milei y LLA”, acompañando su mensaje con una foto de la diputada junto a legisladores de Innovación Federal. También, criticó la campaña contra Villaverde: “No es sorpresa que hayan operado a @LoreVillaverde1 en la campaña”. Villaverde respondió agradeciendo el apoyo: “Gracias por decir lo que tantos prefieren ocultar. Agradezco que pongas luz donde algunos intentan generar confusión. La libertad avanza porque aún quedan voces firmes que no se dejan torcer”.

La acusación central contra Villaverde es la falta de "idoneidad moral", basada en presuntos vínculos con el narcotráfico

Desde la cuenta de la diputada de Coherencia, surgida de una escisión del bloque LLA, llegó la respuesta a Lemoine con un mensaje contundente: “Me reúno con todos y a cara descubierta, sin antecedentes penales ni cocaína en la mesa. Chinverguencha!”, apuntando a las impugnaciones contra la senadora por presuntos vínculos con narcotráfico, irregularidades financieras y cuestionamientos morales.

Marcela Pagano se burló públicamente de Lorena Villaverde, refiriéndose a ella como la "narco diputada"

Lemoine y Pagano ya habían protagonizado enfrentamientos previos y en octubre, durante una sesión tensa en la Cámara de Diputados, un altercado verbal y físico obligó a la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, a intervenir. A partir de la agresión denunciada por la diputada libertaria y las acusaciones cruzadas, el conflicto incluyó intentos de romper carteles, fuertes gritos en el recinto y fue registrado en video, generando amplia repercusión pública.

Acto seguido, en abril, Pagano ya había criticado a Lemoine en X con comentarios sarcásticos, haciendo referencias a figuras como Diego Maradona y Vladimir Putin, cuestionando su relevancia política y sugiriendo que buscaba visibilidad mediante fantasías de grandeza y manipulaciones mediáticas. La tensión entre ambas continúa reflejando la fractura interna en LLA, un espacio que muestra fuertes divisiones pese a compartir objetivos políticos comunes.

Por qué está siendo impugnada Lorena Villaverde y cuáles son las acusaciones en su contra

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro está siendo impugnada por presunta falta de “idoneidad moral”, un cuestionamiento promovido por el Partido Justicialista (PJ) de la provincia, que busca poner en duda su capacidad para asumir el cargo. Al momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió un dictamen en el que recomienda rechazar su diploma, aunque esta resolución no es vinculante y la decisión final sobre su designación quedará en manos del pleno del Senado, que lo resolverá este viernes.

Algunos de los antecedentes que motivan la impugnación se incluye su detención en Estados Unidos en 2002 por intentar pasar un cargamento de cocaína —con cantidades reportadas entre 400 gramos y 15 kilos— junto a cómplices vinculados al narcotráfico. Villaverde fue declarada culpable y además enfrenta investigaciones por lavado de dinero y estafas millonarias en Argentina, así como denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en Río Negro.

Juez defendió a Villaverde: "Salvo que sea un delito de lesa humanidad, después de 23 años está absolutamente prescripto"

En 2017, su vivienda fue allanada en un operativo por lavado de dinero. Los expedientes judiciales y pruebas presentadas en el Congreso fueron difundidos por opositores políticos como Martín Soria, lo que aumentó la presión para su impugnación y exclusión del Senado. Por su parte, ella niega todas las acusaciones.

Además, fue señalada por irregularidades en gastos de campaña, como la presentación de una factura de 73 millones de pesos sin respaldo documental. En medio de estas controversias, su situación se mantiene en equilibrio precario, con un bloque opositor que busca impedir que asuma su banca y La Libertad Avanza (LLA) defendiendo su designación.

