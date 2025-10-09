Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo cruce febril durante la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, que luego siguió en las redes. En el recinto se gritaron cara a cara y la referente libertaria llegó a acusar a la ex LLA de agredirla físicamente.

“Me pegó...Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho. Pero no se paró.... a ver si todavía le quitaba el quórum al kirchnerismo!”, disparó Lemoine en un posteo en la madrugada de este jueves.

Se refería al episodio del 17 de noviembre de 2010, cuando Graciela Camaño, que fue diputada hasta 2023, le dio un sopapo a Carlos Kunkel, entonces uno de los principales dirigentes y legisladores del kirchnerismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El posteo incluyó un video bastante largo que mostró la escena. “Marce, al final tenía razón. Nunca te vi tan atornillada a la silla como hoy, trabajando para el kirchnerismo. ¿Feliz?”, comenzó Lemoine.

El guiño de Milei a Lilia Lemoine en el Movistar Arena: "No me arrepiento de este amor

Pagano retrucó: “Machado, ¿cómo te fue con Machado?”, en alusión a los dichos del empresario preso, quien dijo que Lemoine estaba presente en las reuniones con José Luis Espert.

Mientras, la alejaba con el cartel que decía "Narcotráfico nunca más".

Se sumó Lourdes Arrieta, también ex LLA, compañera de Pagano en el bloque Coherencia. En un momento, Pagano, con unos papeles, golpeó el celular de Lemoine.

"Me pegaste, Marcela", la acusó la legisladora que cantó con Javier Milei en el reciente recital en el Movistar Arena.

"Dale, denunciame, narco", fue la respuesta de su par en la Cámara de Diputados.

Los nervios treparon e intervino Cecilia Moreau, quien estaba al frente del debate: “Les voy a pedir a la diputada Lemoine y a la diputada Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.

El cruce siguió: "Me pegaste en cámara, pelotuda”, dijo Lemoine. “Miren cómo se me va poniendo roja la mano”, se quejó, mientras Pagano le decía: “Narco, narco, ladrona, ñoqui. Andá a laburar”.

Video: cuando Lilia Lemoine decía que a Espert lo financiaban los narcos

Lemoine después la atacó porque en el escritorio de Pagano había unos vasos con yerba usada, y algo de yerba que se había caído. “Mirá cómo dejás el piso, sucia”, le reprochó Lemoine.

“Tomá la medicación, bipolar. Trastornada”, le respondió Pagano, y siguió hablándole de Fred Machado.

Más de dos horas después de la publicación de Lemoine, Pagano le respondió en el posteo de otro usuario, en el que fue mencionada: "Está nerviosa porque se supo que trabajo para un Narco", expresó Pagano.

Antes también había comentado un mensaje de Lourdes Arrieta, que había comentado el video de Lemoine: "Jajaja está nerviosa la valijera"

.

LT

//rudo.video/redirector/hls/3ec79d1e050039885c65bad08fbeac4a.m3u8