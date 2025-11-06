Exdiputado de la Libertad Avanza: "Veo el tercer gobierno de la Alianza en la Argentina"

El diputado nacional Carlos D´Alessandro se mostró "desilusionado" de la Libertad Avanza y aseguró ver "el tercer gobierno de la Alianza" en la gestión del presidente Javier Milei.

"Tercer gobierno de la Alianza"

"Estoy desilusionado del espacio. Queríamos determinadas ideas que tenían que ver con un liberalismo social más que un libertarismo. Uno se desilusiona de los gobiernos, a mi Milei no me desilusiona. Veo el tercer gobierno de la alianza en la Argentina", afirmó el exlegislador libertario.

"Integrantes del gobierno de De la Rúa, estuvieron como integrantes del gobierno de Macri y ahora están como integrantes del gobierno de Milei", puntualizó el diputado del bloque Coherencia.

"Me desilusiona haber perdido oportunidad de poner gente nueva en los cargos para hacer algo distinto en la Argentina. Los que estuvieron buscan exactamente lo mismo", agregó en declaraciones a Futurock.

Reforma laboral

"Entendemos que tiene que haber una reforma laboral porque la Ley de Contrato de Trabajo, tiene más de 50 años, y el mundo ha cambiado. Necesitamos una reforma que no atropelle los derechos adquiridos", sostuvo.

Presupuesto 2026

“Nosotros pretendíamos que el Presupuesto 2026 sea aprobado en el 2025 en sesión ordinaria. La historia cuenta que generalmente estos presupuestos se aprueban en extraordinarias, que incluso se tiene que extender el tratado en las comisiones", explicó.

"La mayoría de los presupuestos en la Argentina se han aprobado en comisiones allá por el 20 de noviembre, llevando a extraordinarias después del 10 de diciembre. No es raro, lo que es raro es que va a ser con otra composición de la cámara", completó D´Alessandro.

Además señaló que quieren que "el presupuesto se apruebe durante este año antes del 28 de diciembre" y que trabajaron "sobre el proyecto oficial, pero incluimos las tres leyes que vetó el presidente".

"Con Coherencia entendemos que si aprobamos el veto contra el Garrahan y después no lo incluimos en el Presupuesto, nos está faltando algo", enfatizó.