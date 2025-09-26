La miniserie Incontrolables promete convertirse en el thriller psicológico del fin de semana para los amantes de los dramas intensos sobre adolescentes problemáticos. Creada por Mae Martin, quien también se desempeña como co-showrunner, productor ejecutivo y protagonista, la serie mezcla misterio, suspenso y toques de comedia negra, y ya está disponible en Netflix para maratonear. Con un enfoque en los métodos cuestionables de las instituciones para jóvenes con problemas, la serie pone el ojo en la delicada y compleja adolescencia.

Ambientada en Tall Pines, un pueblo bucólico donde nada es lo que parece, la serie introduce a los espectadores en la Tall Pines Academy, una escuela ficticia que promete rehabilitar adolescentes, pero que oculta secretos siniestros tras sus paredes. Martin explica: “Muchas veces hablo sobre la adolescencia, o escribo personajes que están procesando sus años de adolescente. Fue un tiempo tan intenso para mí, y lo es para todos, pero siempre supe que quería sumergirme más directamente en esa época y en todos los sentimientos viscerales de la adolescencia”.

La inspiración para Incontrolables surge de experiencias personales de Martin y de su amiga, quien fue enviada a un instituto estadounidense para adolescentes problemáticos a los 16 años. “Volvió y tenía las historias más locas sobre eso”, recuerda el creador, que canalizó su curiosidad en una serie que examina la perturbadora realidad de estas instituciones. La enigmática Evelyn Wade, interpretada por Toni Collette, lidera la Tall Pines Academy y aplica una volátil versión de “auto-reflexión” que desafía la moral y el límite de los personajes.

Además del trasfondo psicológico, esta miniserie de ocho episodios se inspira en referencias cinematográficas y televisivas que van desde Girl, Interrupted hasta Fargo, pasando por Booksmart y One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Martin asegura que la mezcla genera un thriller único que combina tensión, metáforas sobre la sociedad adulta y la pérdida de la inocencia, mientras los adolescentes enfrentan riesgos serios, pero con momentos de humor.

La trama de Incontrolables

En Tall Pines, los secretos acechan tras cada puerta cerrada. El oficial de policía Alex Dempsey (Mae Martin) y su esposa embarazada Laura (Sarah Gadon) se mudan al pueblo tras un incidente en Detroit relacionado con el uso de “fuerza excesiva” de Dempsey en un operativo policial. Pronto, Alex conecta con Abbie (Sydney Topliffe) y Leila (Alyvia Alyn Lind), dos estudiantes de la escuela para adolescentes problemáticos que buscan escapar. Estas jóvenes podrían ser la clave para descubrir la corrupción y los oscuros secretos que se esconden en Tall Pines.

El centro de la historia es la lucha entre generaciones y cómo las amistades y lealtades se ponen a prueba. “Topliffe y Lind interpretan a dos mejores amigas de secundaria que son enviadas a estas escuelas y están tratando de mantener su cordura. Pero agregamos un elemento de género; Incontrolables tiene muchas metáforas sobre los sistemas en los que todos participamos como adultos, y cuánto de nuestra empatía y pensamiento crítico debemos suprimir para simplemente vivir en el mundo”, explica Martin.

Tall Pines Academy es liderada por Evelyn Wade (Toni Collette).

El conflicto alcanza su punto máximo con Evelyn Wade, quien lidera la Academy con un sistema de control psicológico conocido como the Leap. Este método, que utiliza drogas psicodélicas y técnicas de reprogramación mental, permite a los estudiantes superar traumas, pero a costa de perder conexiones emocionales fundamentales y recuerdos clave. Laura, quien experimentó el Leap hace años, confronta a Evelyn por haberla transformado y alterado su vida irreversiblemente.

Además de la manipulación de Evelyn, la historia profundiza en los secretos familiares y personales de los personajes. La hermana de Leila, Jess, muere en un incidente confuso en una piscina, y la joven revive la noche con la intervención de Evelyn para descubrir la verdad sobre su muerte. Al mismo tiempo, Laura encuentra indicios de que sus padres, desaparecidos desde su adolescencia, podrían haber sido víctimas de la propia Evelyn.

Mientras Alex investiga la verdadera función de Tall Pines Academy, descubre secuestros, terapias humillantes y trabajos forzados, evidenciando la problemática industria estadounidense de instituciones para adolescentes con problemas, que mueve más de 50 mil millones de dólares al año. Martin, a través de la serie, critica este sistema y plantea preguntas sobre qué significa realmente “ayudar” a los jóvenes y quiénes son los adolescentes que la sociedad considera “problemáticos”.

El elenco y la creación detrás de la serie

Mae Martin no solo creó Incontrolables, sino que también protagoniza la serie como Alex Dempsey. A su lado, Sarah Gadon interpreta a Laura, cuya relación con Alex se ve tensionada por los traumas de su pasado en la Academy. Toni Collette encarna a Evelyn Wade, la figura carismática y aterradora que controla la escuela con métodos extremos y un encanto inquietante. Martin destaca la actuación de Collette: “Tiene mucha presencia. Puede ser irónicamente graciosa y absolutamente aterradora”.

El resto del elenco incluye a Sydney Topliffe (Abbie), Alyvia Alyn Lind (Leila), Brandon Jay McLaren (Andrews), Tattiawna Jones (Rabbit), Isolde Ardies (Stacey), Joshua Close (Duck), Patrick J. Adams (Wyatt Turner), Patrick Gallagher (Chief Bartell), Gage Munroe (Riley) y Byron Mann (Brian). Cada personaje aporta capas de misterio, drama y conflicto al pueblo de Tall Pines.

La serie cuenta con la dirección de Euros Lyn, reconocido por Heartstopper, y los directores Renuka Jeyapalan y John Fawcett. Ryan Scott acompaña a Martin como co-showrunner y productor ejecutivo, explorando la relación entre generaciones y la metamorfosis entre adolescencia y adultez. Otros productores ejecutivos son Jennifer Kawaja, Bruno Dubé, Ben Farrell y Hannah Mackay.

