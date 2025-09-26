Netflix continúa sumando a su catálogo de estrenos nuevas historias para los amantes del misterio. Ahora, el servicio de streaming lanzó una serie que combina erotismo y suspenso psicológico en una trama de 20 episodios.

La historia promete atrapar a la audiencia desde el primer momento y desde su estreno se encuentra dentro del Top 10.

De qué trata “La Huésped” en Netflix

Según Netflix, “La Huésped” cuenta la vida de Silvia, quien se encuentra en problemas matrimoniales y al mismo tiempo, lucha con la adicción a la metanfetamina que posee su hija. A medida que pasan los capítulos, los desafíos iniciarán con la llegada inesperada de Sonia, una mujer del pasado de Silvia que intimida a la familia con algunos acontecimientos que ocurrieron en el pasado.

Quiénes forman parte de "La Huesped" en Netflix

Protagonizada por Laura Londoño y la famosa Carmen Villalobos, la serie dejará atrapada a la audiencia con cada episodio y no podrán dejar de verla. Para los amantes de las historias de suspenso, “La Huésped” es la opción perfecta para disfrutar el próximo fin de semana.

El proyecto fue creado por Darío Vanegas y Lina Uribe, y contó con la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas. “La Huésped” fue filmada en Colombia, principalmente en Bogotá, lo que mostrará sus locaciones y habilitará a que refleje la riqueza cultural y visual del país.

MC.