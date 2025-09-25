Como cada mes, Netflix amplía su catálogo con la llegada de nuevos títulos que estarán disponibles en el mes de octubre. La plataforma incluirá opciones nacionales, ficciones internacionales, documentales y reality show.

Producciones argentinas

La nueva película 27 Noches tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián y llegará a Netflix el 17 de octubre. El film narra la historia de una mujer excéntrica y adinerada que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. El perito investiga si está enferma o solo quiere gozar de su vida.

El próximo jueves 2 de octubre se suma Rockstar: Duki desde el fin del mundo

El próximo jueves 2 de octubre se suma Rockstar: Duki desde el fin del mundo, un documental que cuenta la mirada íntima de la carrera y pasado del trap argentino. El 31 octubre se lanza La Mujer de la Fila, una madre que se enfrenta a un sistema judicial corrupto con el objetivo de sacar a su hijo de la cárcel.

Las series que llegan a Netflix en octubre

La plataforma guarda uno de sus platos fuertes para este mes y lanzará la tercera temporada de Monstruo, siguiendo la línea de enfocarse en vida criminales reales que tuvieron repercusión mediática y social. Los nuevos capítulos, que se verán a partir del 3 de octubre, retratarán la historia y los crímenes de Ed Gein, el asesino serial y ladrón de cuerpo durante la década de 1950.

Monstruo: la historia de Ed Gein

La otra novedad por la que apuesta Netflix es la novena temporada de El Amor Es Ciego, la cual se estrenará el próximo miércoles 1 de octubre. En Denver, un grupo de solteros se aventuran a las cápsulas, donde buscarán a ciegas el amor, sorteando sorpresas, giros y hasta triángulos amorosos.

El 16 de octubre se lanzará la tercera parte de La Diplomática: en medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales. El 23 llega la segunda temporada de Nadie Quiere Esto, una historia que vuelve a poner a prueba el romance de Joanne y Noah, frente a los conflictos familiares y distintos desafíos profesionales.

Para el 30 de este mes, Nadie Nos Vio Partir aterriza en la plataforma por primera vez para relatar la situación de una madre ante una dolorosa separación. Por último, Respira: Temporada 2, una drama que se pone en jaque cuando un nuevo supervisor llega con la privatización del hospital.

Películas que llegan a Netflix este Octubre

El 4 de octubre se suma Steve, un dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación que lucha para mantener correctos a sus alumnos. Más adelante, el 10, se estrenará La Mujer del Camarote, una periodista que ve como lanza un cuerpo por la borda de un yate, pero nadie le cree.

La Mujer del Camarote

El 17 de este mes se lanzará Un Fantasma en la Batalla, en tanto que el 24 de octubre se incorpora Una Casa de Dinamita. Finalmente, entre las películas, se estrena Maldita Suerte, la historia de un jugador de casino que huye del pasado y de sus deudas, mientras se enamora de una enigmática mujer.

Documentales y especiales que llegan a la plataforma

En cuanto a los documentales, llegará a Netflix, el 10 de octubre, Mi Padre, el Asesino BTK, una producción en la que la hija del asesino en serie comparte su escalofriante historia. El mismo día, Victoria Beckham aterriza en la plataforma para contar sobre su vida, mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

También se suma el 16 de octubre, El Quinteto Inicial, una filmación que sigue a Jaylen Brown, Kevin Durant, entre otros jugadores durante la temporada 2024-25 de la NBA. El 7 de octubre se estrena Verdaderamente Aterrador, una serie que detalla encuentros paranormales, en tanto el 28 de octubre estará disponible Naturaleza de Pesadilla para ofrecer la perspectiva de las presas que sobreviven.