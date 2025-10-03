Orgullo y prejuicio, la clásica novela de Jane Austen publicada en 1813, vuelve a cobrar vida en los cines argentinos. En el marco del 20° aniversario de la célebre adaptación dirigida por Joe Wright, protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, la película regresó a salas seleccionadas del país. El reestreno es una oportunidad única para que fanáticos del cine romántico puedan revivir la historia en pantalla grande.

La producción británica de 2005 se consolidó como una de las versiones más aplaudidas de la obra de Austen. Keira Knightley recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Elizabeth Bennet, mientras que Matthew Macfadyen dejó una de las representaciones más recordadas de Sr. Darcy. En Argentina, Universal Pictures confirmó que se proyectará en cines durante esta primera semana de octubre.

La trama se centra en Elizabeth Bennet, una joven inteligente y decidida que desafía las convenciones sociales de la Inglaterra del siglo XIX. Su relación con el reservado y orgulloso Sr. Darcy se convierte en el eje de la historia: lo que comienza con malentendidos y prejuicios termina transformándose en un vínculo que cuestiona diferencias de clase, orgullo personal y las reglas del matrimonio de su tiempo.

Además del regreso a la pantalla grande, Netflix prepara una nueva serie basada en la novela, con un elenco encabezado por Emma Corrin (The Crown) y Olivia Colman. Con seis episodios, la ficción promete acercar el clásico literario a una nueva generación de espectadores, buscando posicionarse como rival de producciones de época como Bridgerton o The Crown.

Todo sobre el reestreno de Orgullo y prejuicio en los cines

La película Orgullo y prejuicio (2005) vuelve a la pantalla grande en Argentina como parte de la celebración de su 20° aniversario. Basada en la célebre obra de Jane Austen, la adaptación de Joe Wright se convirtió en un referente del cine romántico moderno gracias a su fidelidad a la esencia de la novela y a su deslumbrante estética visual.

Según informó Universal Pictures, la película podrá verse en Cinemark Hoyts con dos funciones diarias, a las 19 y a las 22 horas, desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre, en su versión 2D subtitulada. En cuanto a otras cadenas, en Cinépólis y Cinemacenter aún no figura en cartelera ni en la sección de próximos estrenos.

Elizabeth Bennet (Keira Knightley) y Sr. Darcy (Matthew Macfadyen).

"Elizabeth Bennet conoce al apuesto y adinerado Sr. Darcy, con quien, rápidamente, inicia una intensa y compleja relación", detalla su sinopsis oficial. Ese vínculo —marcado por desencuentros, orgullo y diferencias sociales— se convierte en el corazón de la trama.

El elenco del film incluye, además de Knightley y Macfadyen, a Rosamund Pike, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Jena Malone, Talulah Riley, Carey Mulligan y Judi Dench. La cinta fue reconocida no solo por sus actuaciones, sino también por su recreación de época, la fotografía y la dirección de Wright, que aportó una sensibilidad moderna sin perder la fidelidad al espíritu de Austen.

La nueva serie de Orgullo y prejuicio en Netflix

Mientras el clásico de Wright regresa a las salas, Netflix anunció que trabaja en una nueva miniserie de seis episodios basada en la novela de Jane Austen. La producción está a cargo de Euros Lyn (Heartstopper) en la dirección y Dolly Alderton (Everything I Know About Love) en el guion.

El elenco reúne a figuras de renombre: Emma Corrin (The Crown) será Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden (Dunkerque) encarnará a Sr. Darcy. A ellos se suman Olivia Colman como Mrs. Bennet, Rufus Sewell como Mr. Bennet, Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como Mr. Collins, Daryl McCormack como Mr. Bingley, Louis Partridge como Wickham, Rhea Norwood como Lydia Bennet, Siena Kelly como Caroline Bingley y Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourg.

La plataforma confirmó que la serie buscará ser "una adaptación fiel de la inmortal novela de Austen de 1813". La propuesta intentará seguir el espíritu original de la obra, pero también acercarse a una audiencia global que ya mostró su interés en producciones de época.

Con esta apuesta, Netflix apunta a alcanzar el mismo éxito que con Bridgerton y The Crown. Además, la ficción intentará resaltar no solo el romance central, sino también la crítica social que atraviesa el texto de Austen.

Netflix compartió la primera imagen de la serie de "Orgullo y prejuicio".

Publicada hace más de dos siglos, la novela sigue vigente por su mirada sobre las diferencias de clase, las tensiones familiares y los prejuicios sociales. Con el nuevo proyecto, la historia se prepara para encontrar un nuevo público y volver a instalarse en el centro de la cultura popular.

Aunque aún no tiene fecha exacta de estreno, la serie se espera para 2026, con lanzamiento global. Será la primera gran adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio en más de 15 años, lo que genera expectativa entre los seguidores de Austen en todo el mundo.