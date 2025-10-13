Taylor Swift anunció una docuserie y un film sobre el final de su histórica “Eras Tour”

Taylor Swift vuelve a transformar su legado en un evento cultural. La cantante estadounidense anunció este lunes en Good Morning America el lanzamiento de dos docuseries inspiradas en su monumental “Eras Tour”, la gira que redefinió la industria del entretenimiento y la consagró como la artista más poderosa del planeta.

Los proyectos se titulan “The End of an Era” y “The Eras Tour: Final Show”, y estarán disponibles en Disney+ a partir del 12 de diciembre. Ambas producciones ofrecen un recorrido íntimo por los meses finales de la gira, que se desarrolló entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, y que marcó un antes y un después en la historia de la música en vivo.

En el adelanto difundido durante el programa, Swift reflexiona sobre el impacto del tour que la llevó a presentarse frente a más de cuatro millones de fanáticos en todo el mundo.“La gente suele hablar de los fenómenos como si las piezas simplemente encajaran. Pero el Eras Tour fue cuando todos los que trabajamos tan duro logramos hacerlo funcionar juntos. Rompimos todos los récords posibles. Lo único que quedaba era cerrar el libro”, dice la artista en el tráiler.

El proyecto incluirá material inédito de los ensayos, el detrás de escena de las presentaciones y testimonios del equipo creativo que acompañó a la cantante durante casi dos años de gira.

La gira más grande de la historia

Con más de 2 mil millones de dólares en recaudación, The Eras Tour se convirtió en la gira más taquillera de todos los tiempos, superando a artistas como Elton John, U2 y The Rolling Stones. A lo largo de su recorrido, Swift presentó un repertorio de 40 canciones en un espectáculo de más de tres horas, dividido en “eras” que representaban cada uno de sus álbumes.

La magnitud del tour no solo transformó la economía de ciudades enteras, sino que también elevó a Swift al estatus de primera mujer multimillonaria del mundo cuya fortuna proviene principalmente de la música.

En un comunicado difundido por Disney, Swift expresó: “Fue el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento que llevó al clímax de uno de los capítulos más importantes de nuestras vidas. Por eso permitimos que los cineastas documentaran esta gira y todas las historias que se entrelazaron en ella”.

El film del concierto final fue grabado en Vancouver, Canadá, el 8 de diciembre de 2024, y promete mostrar la energía de una noche que marcó el cierre simbólico de su carrera como intérprete en giras mundiales.

La noticia generó una ola de entusiasmo entre los seguidores de Swift en redes sociales. En X (ex Twitter), el anuncio se volvió tendencia en cuestión de minutos. “Denle el Emmy ya, esto va a ser generacional”, escribió una fan. “Mi sillón ya me pidió que me levante porque todavía no es 12 de diciembre, pero no pienso moverme”, bromeó otro usuario.

Para muchos seguidores, el estreno simboliza una oportunidad para revivir la experiencia colectiva del Eras Tour, que agotó entradas en cuestión de minutos y provocó el colapso del sistema de Ticketmaster en 2022.

De los estadios al streaming

Esta no es la primera vez que Swift lleva su tour a la pantalla. En octubre de 2023, estrenó “Taylor Swift: The Eras Tour”, una película documental que registró sus presentaciones en Los Ángeles y que se convirtió en uno de los estrenos musicales más vistos de la historia.

Sin embargo, The End of an Era promete ofrecer algo más: una mirada reflexiva y cinematográfica sobre el fenómeno cultural que cambió las reglas del pop contemporáneo. A los 35 años, Taylor Swift atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera. En paralelo al anuncio, la cantante promociona su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, con el que explora nuevos sonidos y reafirma su versatilidad artística.

