Silvio Rodríguez con Cristina Kirchner

El paso de Silvio Rodríguez por Argentina se debe a que este sábado dará un único recital en el Movistar Arena. Y ayer estuvo en otra “arena” que no tiene pullman ni plateas escalonadas pero sí un balcón que a veces recibe audiencias por demás numerosas: San José 1111. En el segundo piso del edificio que allí se ubica, cumple su arresto domiciliario Cristina Kirchner, y hasta allí fueron Silvio Rodríguez y Niurka González, esposa del cantante y además flautista y clarinetista.

Indirecta. “Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza. Silvio es exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas”, escribió la expresidenta en un posteo donde posa con Rodríguez y su mujer, Niurka, en el living del departamento. “Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena. Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos. Hoy me visitó en San José 1111. Vino con su compañera… Niurka González, reconocida flautista y clarinetista cubana. Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos. Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad”.

Vigencia. Silvio Rodríguez cumplirá 81 años en noviembre próximo, y es autor de clásicos del cancionero latinoamericano. Su vigencia se traduce en, por ejemplo, la inclusión de su tema Luciérnagas, en el reciente disco de Milo J, quien tiene de 18 años.