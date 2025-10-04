En una reciente entrevista para BBC Radio 1, Taylor Swift reveló cuáles son sus nuevos pasatiempos tras finalizar uno de los tours más grandes de su carrera: “The Eras Tour”, que recorrió Latinoamérica y Europa, y en la antesala del lanzamiento de su nuevo disco “The Life of a Showgirl”. La cantautora estadounidense atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria tras presentar su duodécimo álbum de estudio.

El nuevo álbum de Taylor Swift incluye 12 canciones, entre ellas: “The Fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Opalite”, “Father Figure”, “Eldest Daughter”, “Ruin the Friendship”, “Actually Romantic”, “Wi$h Li$t”, “Wood”, “CANCELLED!”, “Honey” y “The Life of a Showgirl” (con la colaboración de Sabrina Carpenter). Este disco marca el regreso de la artista a la escena musical luego de haber lanzado en 2024 “The Tortured Poets Department”.

Taylor Swift entra a la era de "Showgirl" con su nuevo álbum pop: "Nació en la época más feliz, loca e intensa" | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nuevo pasatiempo de Taylor Swift: la masa madre

Durante la charla con el presentador Greg James en BBC Radio, Swift confesó su pasión por hacer masa madre. “He estado horneando, así que le traje a Greg un poco de masa madre de limón con arándanos, que creo que es una variación deliciosa”, contó la intérprete de “Cruel Summer”.

No es la primera vez que comparte esta receta con su círculo cercano. En julio, Swift sorprendió a sus amigos Selena Gomez y Benny Blanco con pan casero acompañado de un mensaje escrito a mano: “Es una historia de pan”, un juego de palabras con su canción de 2008 “Love Story”.

En otro programa, la cantante detalló que también prepara versiones especiales para las hijas de Travis Kelce: “Hice pan de limón con arándanos, rollos de canela, pasas con canela y uno de masa madre Funfetti, porque les encanta todo lo relacionado con el arcoíris”.

“La masa madre se ha apoderado de mi vida. Hablo de pan el 60% del tiempo ahora”, confesó Swift entre risas.

¿Habrá nuevo tour tras “The Life of a Showgirl”?

Minutos después del estreno de “The Life of a Showgirl” en plataformas como Spotify y Apple Music, miles de fans se preguntaron si habrá una nueva gira mundial.

En la misma entrevista para BBC Radio 1, la intérprete de “Elizabeth Taylor” admitió lo exigente que fue “The Eras Tour” en lo físico y emocional: “Estoy muy cansada”, reconoció.

“Voy a ser honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque quiero hacerlo realmente bien otra vez. Pero ahora mismo estoy muy bien, y mis articulaciones también”, agregó.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento:las fotos de la romántica propuesta | Perfil

Tras presentarse en estadios de distintos países frente a miles de seguidores, la artista de Nashville aseguró que retomó sus actividades cotidianas y el tiempo libre que había dejado de lado por la magnitud del tour.

Sobre el fenómeno de “The Eras Tour”, concluyó: “Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca nos había pasado algo así. Mi equipo, mi familia de gira, todos somos muy unidos, y a ninguno nos había ocurrido una experiencia de esa magnitud”.

MC.