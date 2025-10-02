Taylor Swift se encuentra en el centro de atención, ya que faltan pocas horas para el estreno de su nuevo álbum de estudio “The Life of a Show Girl”, disponible desde este viernes 3 de octubre en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

Este disco marca el regreso de la cantante estadounidense a la escena musical, luego de haber lanzado en 2024 “The Tortured Poets Department”. Por eso, las swifties ya se despiden de ese trabajo mientras esperan las nuevas canciones.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso: la historia de amor que comenzó con una pulsera

Dónde escuchar “The Life of a Show Girl” de Taylor Swift

El álbum estará disponible en Spotify a partir del 3 de octubre a las 2 de la mañana (hora Argentina). La plataforma incluso habilitó un countdown oficial que muestra el tiempo restante para el estreno. Las canciones de “The Life of a Show Girl” son:

-“The Fate of Ophelia”

-“Elizabeth Taylor”

-“Opalite”

-“Father Figure”

-“Eldest Daughter”

-“Ruin the Friendship”

-“Actually Romantic”

-“Wi$h Li$t”

-“Wood”

-“CANCELLED!”

-“Honey”

-“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Cómo surgió el nombre del nuevo disco “The Life of a Show Girl”

El lanzamiento también estará acompañado de un audiovisual de 89 minutos en distintas partes del mundo. En el pódcast “New Heights”, que conduce su prometido Travis Kelce, Taylor Swift reveló:

“Era algo en lo que estaba trabajando mientras estaba en Europa con The Eras Tour. Daba tres shows seguidos y luego, en mis días libres, volaba a Suecia para grabar. Ya estaba físicamente agotada, pero mentalmente muy estimulada de estar creando”.

La artista destacó la colaboración con Max Martin y Shellback, en un giro respecto a sus últimos discos, en los que habían trabajado principalmente Jack Antonoff y Aaron Dessner.

Taylor Swift revoluciona las redes con el anuncio de su duodécimo álbum en "pre-preventa"

Además, este disco cuenta con la participación de Sabrina Carpenter, una de sus amigas más cercanas y quien fue telonera en The Eras Tour 2023 y 2024.

Por último, la tapa del álbum marca una nueva era con una estética vibrante en verde agua, naranja y brillos, consolidando otra apuesta de Taylor Swift para alcanzar el éxito global.

Hasta octubre de 2025, la fortuna de Taylor Swift se estima en 1.600 millones de dólares, según Forbes Business Insider. Este logro la convierte en la mujer más rica de la música y una de las artistas más exitosas de la historia moderna.

